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Tekirdağ'da balıkçılara eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.12.2019 14:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da balıkçılara eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

Tekirdağ'da balıkçılara eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Limanı açıklarında su yüzüne çıkan iki yunus, balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Süleymanpaşa sahili açıklarında yunus balıkları su yüzüne çıktı.

Avlanmak için denize açılan balıkçıların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar, Marmara Denizi'nde teknelere eşlik etti.

Yaklaşık yarım saat su yüzeyinde ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Balıkçı İdris Şeremet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yunusların balıkçı teknelerine eşlik etmesinin güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Yunusları görünce hemen o anı kaydettiğini anlatan Şeremet, "Denize ağ atmak için çıktığımızda yunuslar bizi karşıladı. Geminin önünde adeta bizimle yarış yaptılar, oyun oynadılar. Ağlarımıza zarar vermediler. Yunuslarla bir yakınlık hissettik." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılara eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu<br />

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı tekirdağ yunus

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