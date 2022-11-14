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Teklif eş anlamlısı nedir? Teklifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

11.11.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelime farklı şekillerde ancak aynı anlamı karşılayacak şekillerde yazılabilir. Bazı kelimeler farklı şekillerde yazılsa da cümlede verdikleri anlam değişmez ve bu çeşitlilikle kelimeler pek çok farklı şekilde kullanılabilir. Bu şekilde kullanılan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Teklif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Teklif eş anlamlısı nedir? Teklifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimiz, bulunduğumuz coğrafyadan ve tarihinden dolayı bazı dillerle kaynaşmış ve kelime alışverişinde bulunmuştur. Genellikle Fransızca, Arapça, Farsça gibi dillerden kelimeler dilimizle kaynaşmıştır. Zamanla bu dillerdeki kelimeler de köken açısından bize ait olmasa da Türkçe de yerini alıp halk tarafından da günlük hayatta sıklıkla kullanılmıştır. Teklif, Arapça kökenli olarak bilinen isim türünden bir kelimedir. "Bir işi yapması için birinden iş istemek" ve "incelenmek veya kabul edilmek için bir şey sunma" anlamlarına gelmektedir. Örneğin:

  • "Öyle bir teklif kabul edilmemelidir." Bu cümlede teklif, incelenmesi veya kabul edilmesi için bir şey sunmak anlamına gelir.
  • "Bu hafta yeni bir yasa teklifi meclis üyelerine sunulacak." Bu cümledeyse teklif kelimesi "yasa teklifi’" isim tamlaması şeklinde kullanılmıştır.
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Teklif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Teklif kelimesinin eş anlamı olan kelime ‘’öneri’’ sözcüğüdür. Öneri kelimesi önermek fiilinden türetilerek Türkçe literatüründe yer almıştır. Teklifin eş anlamlısı öneri, incelenmek için ileri sürülen şey, teklif anlamında sözlükte yerinin almıştır. Öneri sözcüğü köken bakımından Türkçedir. Öneri sözcüğü kullanım bakımından da teklif eş anlamlısı bir kelimedir ve teklif kadar sık kullanılır. Öneri dışında teklifin eş anlamlısı olan bir diğer kelime de "önerme" kelimesidir. Önerme kelimesiyse kabul edilmesi için öne sürülen düşünce anlamında teklifin yerine kullanılabilen bir kelimedir. Teklif eş anlamlısı kelimeler:

  • Öneri
  • Önerme
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Teklifin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Teklif kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki benzer anlama sahip bir kelimedir. Bu bağlamda eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterir. Teklif kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bu hafta yeni bir yasa önerisi meclis üyelerine sunulacak.
  • Bu plana uymak istemeyenler değişiklik önerilerini belirtebilirler.
  • Cumhurbaşkanı bu akşamki açıklamasında önerilerinden henüz bahsetmedi.
  • Bunun gibi küçük bir olayda aramızda önerme yarışı mı yapacağız?
  • Fikrime oluşturduğun argümanlar herhangi bir başka önermeyi içermiyor, bu nedenle argümanlarını geçersiz olarak sayıyorum.
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