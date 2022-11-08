Misket eş anlamlısı nedir? Misket kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Misket sözcüğünün dilimizde pek çok farklı anlamı bulunmaktadır ve gün içerisinde kullanımı fazla olan bir kelimedir. Misket kelimesi aynı zamanda sesteş bir kelimedir ve farklı kullanım alanları vardır. Misket üzümü ya da bu üzümden yapılan şarap anlamında kullanılan misket kelimesi Fransızca kökenlidir. Fransızcada "güzel kokulu bir üzüm ve bundan yapılan şarap" anlamına gelen "muscat" kelimesinden alıntıdır.

Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun veya demir taneleri ya da bilye anlamında kullanılan misket kelimesi de yine Fransızca kökenlidir. Fransızcada "bilye şeklinde mermi atan tüfek" gibi anlamda kullanılan "mousquet" kelimesinden alıntıdır. Misket kelimesi aynı zamanda halk ağzında, Ankara ve çevresinde oynanan bir tür halk oyunu ve bu oyunun müziği anlamında kullanılır. Bu kelimenin de Türkçe kökenli olduğu düşünülse de kökeni tam olarak belli değildir.

Misket eş anlamlısı nedir?

Misket kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "bilye" kelimesidir. Misketin eş anlamlısı olan bilye sözcüğünü her zaman misket yerine kullanamayız çünkü misket kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bilye kelimesi köken olarak Fransızcadan gelen mousquet sözcüğü için eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Diğer anlamlarıyla oluşturulmuş cümlelerde bilye kelimesini misket yerine kullanırsak anlam bozukluğu oluşacaktır.

Misketin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullanımını daha iyi ifade edebilmek ve anlatabilmek için misket kelimesinin eş anlamı olan kelimeyle örnek cümleler kurabiliriz. Misket kelimesinin eş anlamı olan bilye kelimesiyle örnek cümleler: