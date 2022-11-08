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Misket eş anlamlısı nedir? Misket kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz pek çok eş anlamlı kelimeye ev sahipliği yapar. Bu eş anlamlı kelimeleri cümle içerisinde birbiri yerine kullanabiliriz ve bu anlam bozukluğu oluşturmaz. Dilimizde yer alan bu anlamdaş kelimelerden biriside miskettir. Misket kelimesi eş anlamlılık durumu göstermesinin yanı sıra sesteş bir kelimedir. Bu nedenle misket kelimesinin eş anlamlısını kullanırken mutlaka cümle kontrol edilmelidir. Peki, misket kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Misket eş anlamlısı nedir? Misket kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Misket sözcüğünün dilimizde pek çok farklı anlamı bulunmaktadır ve gün içerisinde kullanımı fazla olan bir kelimedir. Misket kelimesi aynı zamanda sesteş bir kelimedir ve farklı kullanım alanları vardır. Misket üzümü ya da bu üzümden yapılan şarap anlamında kullanılan misket kelimesi Fransızca kökenlidir. Fransızcada "güzel kokulu bir üzüm ve bundan yapılan şarap" anlamına gelen "muscat" kelimesinden alıntıdır.

Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun veya demir taneleri ya da bilye anlamında kullanılan misket kelimesi de yine Fransızca kökenlidir. Fransızcada "bilye şeklinde mermi atan tüfek" gibi anlamda kullanılan "mousquet" kelimesinden alıntıdır. Misket kelimesi aynı zamanda halk ağzında, Ankara ve çevresinde oynanan bir tür halk oyunu ve bu oyunun müziği anlamında kullanılır. Bu kelimenin de Türkçe kökenli olduğu düşünülse de kökeni tam olarak belli değildir.

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Misket eş anlamlısı nedir?

Misket kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "bilye" kelimesidir. Misketin eş anlamlısı olan bilye sözcüğünü her zaman misket yerine kullanamayız çünkü misket kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bilye kelimesi köken olarak Fransızcadan gelen mousquet sözcüğü için eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Diğer anlamlarıyla oluşturulmuş cümlelerde bilye kelimesini misket yerine kullanırsak anlam bozukluğu oluşacaktır.

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Misketin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullanımını daha iyi ifade edebilmek ve anlatabilmek için misket kelimesinin eş anlamı olan kelimeyle örnek cümleler kurabiliriz. Misket kelimesinin eş anlamı olan bilye kelimesiyle örnek cümleler:

  • Çocukken mahallenin en kalabalık bilye koleksiyonuna ben sahiptim.
  • Bombanın içerisine yerleştirilmiş olan bilyeler çok sayıda insanın yaralanmasına sebep olmuştu.
  • Bilyeler sayesinde çarktaki sürtünme önemli ölçüde azaltılabilir.
  • Bulundurduğu bilyeler sayesinde binanın temeli depremlere karşı çok daha dayanıklı hâle geliyor.
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