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  4. Teklifler gelince Türkiye'ye döndüler... Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten şaşırtan karar

Teklifler gelince Türkiye'ye döndüler... Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten şaşırtan karar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.06.2024 14:48
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Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç'le evli olan Bergüzar Korel, eşi ve üç çocuğuyla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınmıştı. Ancak ünlü çift gelen teklifler sonrasında İstanbul'a dönmeye karar verdi.

Teklifler gelince Türkiye'ye döndüler... Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten şaşırtan karar

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü. Bir süredir Londra'da yaşayan çift oğullarının eğitimi için İngiltere'ye yerleşmişti.

"Bizim ergen bir oğlumuz var artık, Ali 14 yaşında oldu. Çoğu kişi bilir küçüklüğünden beri müziğe büyük bir ilgisi vardı, eğitimini bu yönde almak istiyordu. Onun istediği okullar ve almak istediği eğitim oradaydı. Biz de bu şansı değerlendirmek istedik, güzel de bir okul kazandı. Gidip geliyoruz. Çok özlüyorum ülkemi, köklerimi ve arkadaşlarımı" diyen Korel ve eşi Ergenç kararını verdi.

SS

TEKLİFLER SONRASI KARARLARI DEĞİŞTİ

Londra’da aldıkları evi ünlü bir mimarın ellerine teslim eden çift, bu sene işleri nedeniyle İstanbul’a dönüş yaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıyan çiftten Korel, BKM’nin Kanal D için hazırladığı Annem Ankara dizisiyle imza aşamasında…

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Son olarak bir otomobil markasının yüzü olan ve reklam filmi için kamera karşısına geçen Halit Ergenç ise Star TV için çekeceği, uzun süredir merakla beklenen Kral Kaybederse” dizisiyle görüşüyor.
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Bergüzar Korel
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