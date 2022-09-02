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  4. Teknesi battı! 11 gün boyunca derin dondurucunun içinde denizin ortasında yaşam mücadelesi verdi

Teknesi battı! 11 gün boyunca derin dondurucunun içinde denizin ortasında yaşam mücadelesi verdi

02.09.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romualdo Macedo Rodrigues isimli bir balıkçı teknesinin batmasından sonra yiyecek ve su olmadan denizin ortasında kayboldu. Bir derin dondurucunun içine girerek yaşam mücadelesi veren adam 11 gün sonra bulundu. Yüzme bilmeyen adam yaşadığı mucizeyi “Yeniden doğdum” diyerek özetledi.

44 yaşındaki Romualdo Macedo Rodrigues isimli bir balıkçı balık tutmak için Bezilya’daki Oiapoque bölgesinden teknesiyle yola çıktı. Ancak teknesi bir anda batan adam derin dondurucu sayesinde hayatta kaldığını söyledi. Sosyal medyada popüler olan görüntüler, Romualdo Macedo Rodrigues'in "Tanrı" adını verdiği bir mutfak aletinde 450 km sürüklendikten sonra Atlantik Okyanusu'ndan çekildiği mucizevi anı gösteriyor.

YÜZME BİLMİYORDU

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Romualdo, Fransız Guyanası açıklarındaki bir ada olan Ilet la Mere'ye yedi metre uzaklıkta ahşap bir tekneyle balık tuttuğu sırada teknenin aniden su almaya başladığını fark etti ve battı. Yüzme bilmeyen adam hayatta kalmak için teknesinde bulunan derin dondurucunun içine girdi. 11 gün boyunca Romualdo denizde yiyecek ve su olmadan mahsur kaldı ve Brezilya basınında çıkan haberlere göre, teknesinin battığı yerden 450 km uzakta bulunan başka bir gemi tarafından kurtarıldı.

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“BENİ EN ÇOK RAHATSIZ EDEN SUSUZLUKTU”

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Sıcaktan ve tuzdan kaynaklanan aşırı susuzlukla mücadele eden Romualdo 11 gün boyunca 5 kilo verdi. Güneş yanıkları derisini rahatsız ederken gözlerindeki katmanlarda zarar görmeye başladı. Kurtarıldığı gemiye çıktıktan sonra içki ve yulaf lapası isteyen adam yorgunluktan bayıldı.

Mucize kurtuluştan haftalar sonra yerel basına konuşan Romualdo, “Açık denizlerde çok sayıda meraklı balık olduğu için köpekbalıkları tarafından saldırıya uğrayacağımı sandım. Beni en çok rahatsız eden susuzluktu. Bana doğru yaklaşan tekneyi gördüğümde büyük bir mutlulukla bağırdım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya tekne
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