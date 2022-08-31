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Emlakçı banyo küvetinin büyüklüğünü göstermek için içine girdi! Tepkiler gecikmedi

31.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak ajansı Ricacorp Properties'de yayınlanan videoda, tecrübeli emlakçı Sammi Chan bir küvetin ortasında sadece havluyla otururken gösterildi. Ev satış ilanında küvetin boyutunu alıcılara göstermek için Chan’ın seçtiği yöntem tepkilere neden oldu. Video kısa süre sonra ise yayından kaldırıldı.

Emlakçı banyo küvetinin büyüklüğünü göstermek için içine girdi! Tepkiler gecikmedi

Hong Kong'ta Kai Tak bölgesinde yeni bir mülkü alıcılara tanıtmak isteyen emlak danışmanı Sammi Chan isimli bir kadın ilginç bir ev ilanına imza attı. Ev turu videosu çekerek YouTube hesabına yükleyen Chan, evin banyo bölümüne geldiğinde ise küvetin boyutunu göstermek istedi. Tüm kıyafetlerini çıkartarak beyaz bir havluya sarınan Chan, elindeki telefonla birlikte küvetin içine oturdu. Sosyal medyadan paylaşımına tepkilerin gelmesi üzerine Chan, gönderisini kaldırdı.

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“TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ”

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Sadece havluyla bedenini kapatarak küvetin içine giren Chan paylaşımında, “Rahatlayın ve bu harika banyonun tadını çıkartın. Bu küvetin boyutu türünün tek örneği ve bu boyutu bir villaya bakmadığınız sürece göremezsiniz. Bunu bir dairede bulmak nadirdir” dedi.

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Kameramana banyodan çıkması için şakalar yapan Chan, daireyi satmak için uyguladığı politika nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Ev sahibinin onayıyla yayınlanan videosunu savunan Chan’ın davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından uygunsuz olarak nitelendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Hong Kong
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