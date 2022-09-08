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  4. Teknik direktör Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever ile romantik paylaşım!

Teknik direktör Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever ile romantik paylaşım!

08.09.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Volkan Demirel, yaklaşık 12 yıllık eşi Zeynep Sever Demirel ile mutlu evliliğine devam ediyor. Eşiyle pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Volkan Demirel, romantik pozuyla dikkat çekti.

Teknik direktör Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever ile romantik paylaşım!

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel ikilisi son zamanların ön plana çıkan çiftlerinden oldu. Pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Zeynep Sever Demirel, bu defa eşinin romantik paylaşımıyla adından söz ettirdi.

VOLKAN DEMİREL'DEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Volkan Demirel, eşiyle arabadaki pozunu paylaşıp, "Yol arkadaşım" diye yazdı.

Teknik direktör Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever ile romantik paylaşım!

Zeynep Sever ise o paylaşımı kendi hikayesine ekleyip espirili bir dille, "Mecazi mi" diye yazdı.

Teknik direktör Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever ile romantik paylaşım!

Volkan Demirel ve Zeynep Sever ikilisinin Yade Demirel, Yeda Demirel adında iki çocuğu bulunuyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever ile romantik paylaşım!

İkili mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever ile romantik paylaşım!

Teknik direktör Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever ile romantik paylaşım!

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