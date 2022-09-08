Teknik direktör Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever ile romantik paylaşım!

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel ikilisi son zamanların ön plana çıkan çiftlerinden oldu. Pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Zeynep Sever Demirel, bu defa eşinin romantik paylaşımıyla adından söz ettirdi.

VOLKAN DEMİREL'DEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Volkan Demirel, eşiyle arabadaki pozunu paylaşıp, "Yol arkadaşım" diye yazdı.

Zeynep Sever ise o paylaşımı kendi hikayesine ekleyip espirili bir dille, "Mecazi mi" diye yazdı.

Volkan Demirel ve Zeynep Sever ikilisinin Yade Demirel, Yeda Demirel adında iki çocuğu bulunuyor.

İkili mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.





