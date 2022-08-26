Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel hem güzelliği hem de düzgün vücuduyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Demirel, bikinili pozuyla olay oldu.

BİKİNİLİ POZUYLA INSTAGRAM'I YAKTI

Tescilli güzel Zeynep Sever Demirel bikinili pozunu paylaştı.

Zeynep Sever Demirel'in o pozu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

33 yaşındaki Zeynep Sever pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Sever, 2009 Miss Belçika güzelidir.

Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da hayatını birleştirdi.

İkilinin mutlu evliliği yaklaşık 12 yıldır devam ediyor.





