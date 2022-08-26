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Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

26.08.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever sosyal medya pozlarıyla adeta fenomen oldu. İddialı pozlarıyla adı sık sık anılan Zeynep Sever, bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel hem güzelliği hem de düzgün vücuduyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Demirel, bikinili pozuyla olay oldu.

BİKİNİLİ POZUYLA INSTAGRAM'I YAKTI

Tescilli güzel Zeynep Sever Demirel bikinili pozunu paylaştı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

Zeynep Sever Demirel'in o pozu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

33 yaşındaki Zeynep Sever pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

Sever, 2009 Miss Belçika güzelidir.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da hayatını birleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

İkilinin mutlu evliliği yaklaşık 12 yıldır devam ediyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı!

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Volkan Demirel zeynep sever sosyal medya magazin yaşında
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