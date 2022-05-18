Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Cesur pozlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel düzgün fiziğiyle de dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan isim bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

ZEYNEP SEVER DEMİREL TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Volkan Demirel ile 2010'da hayatını birleştiren Zeynep Sever Demirel'in mutlu evliliği devam ediyor.

Eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel, dekolteli pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla adından söz ettirmişti.

Sportif biri olan Demirel, amuda kalktığı pozlarıyla da konuşulmuştu.

Demirel bu defa tarzıyla gündeme geldi.

İşte Zeynep Sever Demirel'in bazı Instagram pozları...





