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  4. Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

18.05.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Instagram fenomenlerini aratmayan pozlarla adından söz ettiren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel bu pozlarına devam ediyor. Sporla iç içe yaşayan Demirel, bu defa tarzıyla beğeni topladı.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Cesur pozlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel düzgün fiziğiyle de dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan isim bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

ZEYNEP SEVER DEMİREL TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Volkan Demirel ile 2010'da hayatını birleştiren Zeynep Sever Demirel'in mutlu evliliği devam ediyor.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel, dekolteli pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla adından söz ettirmişti.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Sportif biri olan Demirel, amuda kalktığı pozlarıyla da konuşulmuştu.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Demirel bu defa tarzıyla gündeme geldi.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

İşte Zeynep Sever Demirel'in bazı Instagram pozları...

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever güzelliğiyle büyüledi!

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