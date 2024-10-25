Teknoloji devinin CEO'sunun 8 haneli maaşı belli oldu... Bir önceki yıla nazaran neredeyse iki katını alacak!

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın 2024 mali yılı tazminatı, teknoloji devinin piyasa değerinin 3 trilyon doları aştığı bir yılda %63 artış göstererek 79,1 milyon dolara yükseldi. 2023'te 48,5 milyon dolar kazanan Nadella, hisse senedi ödüllerinin bir önceki yılki 39 milyon dolardan yaklaşık 71 milyon dolara çıkmasıyla bu artışı sağladı.

YAPAY ZEKA PAZARINDA ÖNE ÇIKTI

Microsoft'un hisseleri, 30 Haziran 2024’te sona eren mali yılda %31,2 değer kazandı. Şirket, ChatGPT üreticisi OpenAI'ye yaptığı yatırımlarla yapay zeka pazarında öne çıkıyor. Ancak, Nadella'nın mali yılda aldığı 5,2 milyon dolarlık nakit teşviği, bildirilen siber güvenlik ihlalleri sonrası yaptığı indirim talebi nedeniyle 10,7 milyon dolardan daha düşük kaldı.

CEO VE MİLYONLAR

Diğer teknoloji CEO’ları arasında, Apple CEO'su Tim Cook 2023'te 63,2 milyon dolar kazanırken, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın 2024 mali yılındaki kazancı 34,2 milyon dolar oldu.

(Reuters)