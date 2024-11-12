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Teknoloji sınır tanımıyor... Bu deneylerde artık insanlar rüyasında mesajlaşacak! Duyana yok artık dedirtti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.11.2024 10:57
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İletişimin yeni boyutu olarak adlandırılan ve deney aşamasında olan 'Rüyada mesajlaşma' adeta teknolojik gelişmelere yeni bir soluk olmayı planlıyor. Bu yeni teknoloji en çok aşıkları mutlu edecek gibi duruyor. Doya doya konuşmak isteyen çiftler bu teknolojinin kullanıma geçmesini beklemeye başlayacak!

Teknoloji sınır tanımıyor... Bu deneylerde artık insanlar rüyasında mesajlaşacak! Duyana yok artık dedirtti!

Berrak rüya (lucid dream), kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu rüyalara deniyor. Peki size bu rüyalarda iletişim kurmanın gerçek olduğunu söylesem? ABD'li bir teknoloji girişimi REMSpace, rüyada iletişim kurmanın yolunu keşfettiklerini iddia etti.

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WİFİ İLE İZLENDİ

EuroNews'in haberine göre şirket, bunu kendi tasarladıkları ve insanların kafasına takılarak çalışan özel bir cihaz sayesinde mümkün kıldıklarını söyledi. Şirketin açıklamasına göre bu cihazla yapılan deneyde uyuyan iki insan arasında, her ikisi de berrak rüya halindeyken, mesaj iletilebildi ve "iletişimin yeni boyutlarına" ulaşıldı.
Şirketin açıklamasına göre deneyde özetle, iki katılımcının cihazları WiFi üzerinden bir sunucuya bağlanarak beyin dalgaları ve kalp atış hızları izlendi.

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RÜYADA GÖNDERİLEN MESAJI ALDILAR

Daha sonra başlıklar aracılığıyla berrak rüyaya giren ilk kişiye gizli bir kelime iletildi. Şirket, katılımcının sadece kendisi tarafından bilindiği kelimeyi paylaşmadı ancak katılımcının verdiği yanıt daha sonra kaydedilip sunucularında saklandı.
Sekiz dakika sonra, ikinci aday berrak rüyaya girdi ve sunucu, saklanan mesajı ona iletti. Aday uyandığında aynı mesajı tekrarladı.

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"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ İLA ALTI AY İÇİNDE YAYINLANMASINI BEKLİYORUZ."

REMSpace CEO'su Michael Raduga, "Dün, rüyalarda iletişim kurmak bilimkurgu gibi görünüyordu. Yarın, o kadar yaygın olacak ki, bu teknoloji olmadan nasıl yaşadığımızı hayal bile edemeyeceğiz," dedi.

Raduga, uyku kontrolünün yapay zekadan sonraki büyük endüstri olacağı görüşünü de dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İletişim mesaj rüya
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