Teksas katliamının hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Uvald kentindeki Robb İlkokulu’nda 24 Mayıs Salı günü gerçekleşen silahlı saldırı dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos, polislerle yaşadığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 19’u öğrenci ve 2’si öğretmen olmak üzere toplam 21 kişinin ölümüne neden olan Ramos’un kurbanları arasındaki öğretmen Irma Garcia’nın kocasının eşinin ölümüne üzüntüden kalp krizi geçirerek öldüğü bildirildi.

YILLARDIR BERABERLERDİ

Lise yıllarında tanışıp sevgili olan Joe ve Irma, 24 yıldır evliydi. Mutlu bir aileleri bulunan ikili Cristian, Jose, Lyliana ve Alysandra adını verdikleri dört çocuğa ebeveynlik yapıyordu. Metro haberin bildirdiğine göre, Joe’in ailesi 24 Mayıs Perşembe sabahı acil bir durum sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Kuzen Debra Garcia Austin, “Joe, Irma’nın vefatına çok üzüldü ve 30 yılı aşkın süredir tutkuyla beraber olduğu hayatının aşkını kaybetmeye dayanamadı” ifadelerini kullandı.



