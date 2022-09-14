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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden saatler sonra ortaya çıkan bulutun şekli dikkat çekti

14.09.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatı 8 Eylül’de sona erdi. Geçtiğimiz perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında vefat etti. Kraliçe’nin cenazesi Londra’ya getirildikten sonra cenaze hazırlıkları devam ederken sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden saatler sonra ortaya çıkan bulutun şekli dikkat çekti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde vefat ettiğinin haberi resmi olarak duyurulduktan sonra İngiltere halkı derin bir üzüntü yaşadı. Haber dünya basınında geniş yankı uyandırırken Kraliçe’nin cenazesi Buckingham Sarayı'na götürülmek üzere Londra'ya ulaştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı ile taşınan cenazeye Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ve eşi Koramiral Sir Tim Laurence eşlik etti. Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi cenaze törenin 19 Eylül’de yapılması planlanırken onu son kez görmek isteyen İngilizler uzun kuyruklar oluşturdu. Kraliçe’nin vefat haberinin yayılmasından sonra ise sosyal medyadan paylaşılan bir kare herkesi şaşırtmayı başardı.

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BULUTUN ŞEKLİNE GÖREN ANLAM VEREMEDİ

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Kraliçe’nin ölümünün ilan ediğini Buckingham Sarayı üzerindeki çifte gökkuşağından sağanak yağışa kadar pek çok durum İngiltere halkının yasına ortak olan doğa olayları olarak yorumlandı. Ancak sosyal medyada popüler olan bir görüntü Kraliçe’nin son vedası olarak yorumlandı. 37 yaşındaki Eki Eguae tarafından Wembley'de çekilen karede yer alan bulutun Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ikonik at binme fotoğrafına benzediğini belirtti. Bulut resmini meslektaşlarına gösteren Eki, Kraliçe'nin Londra'ya baktığını düşünmeden edemediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kraliçe 2. elizabeth
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