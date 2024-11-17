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Telefon çekim gücü neden düşer, nasıl artırılır? Telefon çekim gücü artırma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.11.2024 18:42
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Hem günlük hem sosyal hem de iş yaşamında en sık kullanılan teknolojik cihazlar akıllı cep telefonları olarak bilinmektedir. Hayatın her alanında tercih edilen bu teknolojik cihazlarda zaman zaman bazı sorunlara rastlanılabilir. Bu sorunlardan biri çekim gücünün azalmasıdır. Bu durum gerek iletişimin kopmasına gerekse yapılan işlemlerin yarım kalmasına neden olabilmektedir. Peki, telefon çekim gücü neden düşer ve nasıl artırılır?

Telefon çekim gücü neden düşer, nasıl artırılır? Telefon çekim gücü artırma

Mobil cihazların varlığı sayesinde insanlar her an ulaşılabilir bir durumda olmaktadır. Özellikle iletişim kurma açısından son derece önemli bir yere sahip olan bu cihazlarda çekim gücü düştüğünde birtakım problemler görülebilmektedir. Akıllı cep telefonlarında çekim gücünün azalması kullanıcılar için büyük bir sorun hâline gelebilmektedir. Bu durum karşısında telefon çekim gücü artırıcı yöntemlerden faydalanılabilmektedir.

Telefon çekim gücü neden düşer?

Akıllı cep telefonları sayesinde kullanıcılar her an, her yerde başkaları ile iletişime geçebilmekte ve internet aracılığı ile birçok işlemi kolayca gerçekleştirebilmektedir. Ancak bazı zamanlarda birtakım nedenlerden kaynaklı mobil cihazlarda çekim gücü azalabilmektedir. Çekim gücü azalan bir mobil cihazda arama esnasında kesintiler yaşanabilmekte ve mobil veri internet bağlantısında da kopmalar meydana gelebilmektedir. Kimi insanlar bu sorunu çözmek için telefon sinyal güçlendirici cihazlardan yararlanmaktadır. Telefon çekim gücünü azaltan pek çok sebep vardır. Bu sebepler genel olarak şunlardır:

  • Akıllı cep telefonunun kullanıldığı alan baz istasyonuna yakın değilse çekim gücü azabilir.
  • İnternet ağına birden fazla kişi giriş yapıyorsa bu durum mobil cihazın çekim gücünü düşürerek daha verimsiz bir hâle getirebilir.
  • Sinyal önleyici cihazların yoğun olarak bulunduğu bir mekânda çekim gücünün düşmesi görülebilir.
  • Mobil cihazın yazılım ya da donanım gibi kendisinden kaynaklı bir sorunu varsa bu durum da çekim gücünün azalmasına neden olabilir.

Telefon çekim gücü nasıl artırılır?

Akıllı cep telefonlarında beklenmedik bir anda sinyal gücünün azalması son derece ciddi bir durumdur. Kullanıcılar böyle bir durum karşısında telefon çekim gücü yükseltme yöntemlerini deneyebilir. Bu yöntemlerden biri mobil cihazların daha iyi çekmesine olanak tanıdığı iddia edilen kodların kullanılmasıdır. Bu kodlar Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarında ve iPhone cihazlarda farklı olabilmektedir. Telefon çekim gücü artırma kodu sayesinde cihazların sinyal gücünde yükselme görülebildiği iddia edilmektedir. Bu yöntem dışında akıllı cep telefonu kullanan kişilerin uygulayabilecekleri başka yöntemler de bulunmaktadır. Telefon çekim gücü artırma işlemini yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Mobil cihazlarda yazılımdan dolayı çekim gücü düşebilir. Bu durumu ekarte etmek için mobil cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz.
  • Yeniden başlatma dışında “Uçak Modu” seçeneğini de aktif hâle getirebilirsiniz. Bu modu açıp yeniden kapattığınızda mobil cihazınızın çekim gücü sıfırlanıp, tekrardan artacaktır.
  • SIM kartının takılı olduğu alanda kir, toz birikmiş olabilir. Bu durum çekim gücünü önemli ölçüde etkileyen unsurlardan biridir. SIM kartının konulduğu alanı temizleyip yeniden takarak, sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz.
  • Mobil cihazlarda aksesuar amaçlı kılıflar kullanılmaktadır. Bu kılıf ya da kapakların malzemesi metal ise bu durum çekim gücünü azaltabilir. Sinyal gücünün azalmaması için metal malzemeden oluşan aksesuarları kullanmamanız gerekir.
  • Akıllı cep telefonlarında şarj oranı azaldığında cihaz kendini koruma altına almak için düşük güç modunu kullanılır. Bu düşük güç modu, sinyal gücünün zayıflamasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için arka planda çalışan programların kapatılması önerilir.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı cep telefonu Sinyal alınmayan telefonlar
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