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Telefonla konuşurken gelen arama nasıl görülür? Telefonla konuşurken gelen aramayı görmek için ne yapmalı? iOS ve Android’de telefonla konuşurken gelen aramayı görmeyi görme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.11.2024 18:41
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İnsanlar için son derece önemli olan teknolojik cihazlardan biri cep telefonlarıdır. Yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak da görülen bu mobil cihazlar sayesinde iletişim her daim kurulabilmektedir. Akıllı cep telefonlarının kendine has birtakım nitelikleri vardır. Bu niteliklerden biri herhangi bir konuşma esnasında gelen diğer çağrıların ekranda görülebilmesidir. Peki, telefonla konuşurken gelen arama nasıl görülür, gelen aramayı görmek için ne yapmalı?

Telefonla konuşurken gelen arama nasıl görülür? Telefonla konuşurken gelen aramayı görmek için ne yapmalı? iOS ve Android’de telefonla konuşurken gelen aramayı görmeyi görme

Akıllı cep telefonları iletişim için oldukça önemli teknolojik cihazlardan biridir. İnsanlar acil bir durum karşısında doğrudan mobil cihazları üzerinden arama yapabilmektedir. Fakat bazı zamanlarda herhangi biriyle konuşurken bir başka kullanıcı da arayabilmektedir. Bu aramalar fark edilmediğinde cevapsız çağrı olarak kalabilmektedir. Kişiler önemli bir arama beklediği zaman telefonla konuşurken gelen aramayı görmeyi görme işlemine ihtiyaç duyabilir.

Telefonla konuşurken gelen arama nasıl görülür?

Günümüzde hem iletişim kurmak hem de önemli işlemleri yapabilmek için mobil cihazlardan faydalanırız. Mobil cihazlar her an her yerde iletişim kurulabilmesine olanak sağlayan en önemli cihazların başında gelmektedir. Birçok farklı modele sahip olan bu akıllı cep telefonlarının kendine özgü önemli özellikleri de bulunmaktadır. Bu özelliklerden bir tanesi biriyle telefon görüşmesi yaparken bir başkası aradığında kullanıcının bunu görebilmesidir. Mobil cihazla yapılan görüşmeler esnasında başka birinin aramasını görmek için çağrı bekletme özelliğinden yararlanılmaktadır.

Telefonla konuşurken gelen aramayı görmek için ne yapmalı?

Mobil cihazla konuşurken gelen aramayı görmenin birçok farklı yöntemi vardır. En sık tercih edilen yöntem ise hâlihazırda cihaz bünyesinde bulunan çağrı ya da aramayı bekletme seçeneğini kullanmaktır. Bu seçenek aktif hâle getirildiğinde herhangi biriyle telefonla konuşurken cihaz ekranına bir başkasının araması düşebilmektedir. Bu seçenek özellikle acil bir arama bekleyen kişiler için son derece önemlidir. Bu seçenek otomatik olarak devreye girmediği için kullanıcıların mobil cihazları üzerinden bu seçeneği aktif hâle getirmesi gerekmektedir.

iOS ve Android’de telefonla konuşurken gelen aramayı görmeyi görme

Akıllı cep telefonları en sık kullanılan teknolojik cihazlar arasında yer almaktadır. Bu cihazlarda bir sohbet esnasında bir başkasının aramasını görebilmek için çağrı bekletme hizmetinden faydalanılmaktadır. Bu hizmet hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda bulunmaktadır. Android’de telefonla konuşurken gelen aramayı görmeyi görme seçeneğini aktifleştirmek için yapılması gerekenler şunlardır:

  • Öncelikli olarak mobil cihaz üzerinden “Ayarlar” kısmına giriş yapınız.
  • Ardından “Arama Ayarları” bölümünü bulunuz.
  • Sonrasında bu bölümden “Diğer Ayarlar” kısmına tıklayınız.
  • Bu bölümde “Arama Bekletme” ya da “Çağrı Bekletme” seçeneği mevcuttur. Bu seçeneği aktif hâle getirdiğinizde işlem tamamlanmış olacaktır.

iOS’ta telefonla konuşurken gelen aramayı görmeyi görme seçeneğini açmak için yapılması gerekenler ise kısaca şöyledir:

  • İlk önce akıllı cep telefonunuz üzerinden “Ayarlar” bölümünü açınız.
  • Sonrasında karşınıza çıkan bölümden “Telefon” kısmına tıklayınız.
  • Karşınıza “Arama Bekletme” seçeneğini çıkacaktır. Bu seçeneğe tıklayarak, işlemi tamamlayabilirsiniz.
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iOS akıllı cep telefonu android arama telefon
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