Televizyon programında iğrenç görüntüler! Yarışmacılar eşek spermini içmek zorunda kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan Fear Factor isimli yarışma programında sınırları zorlayan anlar yaşandı. Yarışmanın büyük ödülü olan 50 bin doları (yaklaşık 925 bin TL) kazanmak isteyen ikizler Brynne ve Claire Odioso, bir bardak dolusu eşek meni ve idrarı içmek zorunda kaldı. Yarışmanın kuralları gereğince ikiliden birinin kusması durumunda yeni sıvıyla dolu olan bir bardağı içmesi gerekiyordu. Bölüme ilişkin tepkilerin gelmesinden sonra program yayından kaldırıldı.

“KAMERAMANLAR DA KUSUYORDU”

Claire Odioso, bir radyo röportajında, hayatının en zor “15 dakikası” olduğunu ve kusarlarsa baştan başlamak zorunda kaldıklarını açıkladı. Bardakların içeriğinin saman gibi koktuğunu da sözlerine ekledi. Fox News’e yaptığı açıklamada Odioso, “Eğer kusarsak baştan başlamak zorundaydık. Sonunda bardağıma kustum ve onu içtim. Kameramanlar da kusuyordu. İğrenç kokuyordu ve çok acı çektim” dedi.



