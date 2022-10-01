Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın iç çamarsız paylaşımları olay oldu! Göğüs uçlarını kalp emojisiyle kapattı

Yaz tatilinde dünyanın popüler turistik yerlerini ziyaret ederek kendisine bir rota belirleyen ünlü isim gezilerini tam gaz sürdürüyor. İngiltere'de birkaç gün geçirdikten kısa bir süre sonra tekrar Avrupa'ya dönen 29 yaşındaki yetişkin film yıldızı, iki Avrupa gezisi arasında, Miami'deki bir konserde Kolombiyalı şarkıcı Karol G'yi görmek için Amerika'ya geri dönmüştü. Bu kez hayranlarının karşısına Fransa’nın başkenti Paris’te çıkan Khalifa cesur kıyafet seçimiyle takipçilerinden tam not aldı.

MİLYONLARA ULAŞTI

Paris gezisinden anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Khalifa’nın transparan elbisesi olay yarattı. İç çamaşırı kullanmayı tercih etmeyen Khalifa göğüs uçlarını ise kalp şeklindeki yapışkanlarla kapattı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede 1 milyonu aşan izlenmeye ulaştı.



