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Komşularının cinsel ilişki sırasında çıkarttıkları sesler evinde yankılandı! “Tavsiye almaya gideceğim”

19.08.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Ellimitless’ kullanıcı adıyla TikTok’ta paylaşım yapan bir kişi, yan komşularından gelen cinsel ilişki sesleri üzerine sosyal medyada eğlenceli bir açıklama yaptı. Komşularını ‘Seks Tanrısı’ olarak nitelendiren sosyal medya kullanıcısı, yatak odası tavsiyesi almak için onları ziyaret edeceğini söyledi.

Komşularının cinsel ilişki sırasında çıkarttıkları sesler evinde yankılandı! “Tavsiye almaya gideceğim”

‘Ellimitless’ kullanıcı adıyla TikTok’ta paylaşım yapan bir kişi, üst dairesinden gelen cinsel ilişki seslerini kaydederek sosyal medyada paylaştı. Üst dairelerinin günlük, haftalık hatta aylık olarak kiralandığını ifade eden genç adam gönderisine, "Üstümüzde bir kiralık daire uygulaması başladı ve orada kalan mutlak bir seks tanrısı var. Tavsiye almaya gideceğim” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Komşularının cinsel ilişkilerini ifşa ettiği gönderisi 25 bin izlenmenin üzerine çıkan ‘Ellimitless’ isimli kullanıcı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Hayatının en güzel zamanını yaşıyor gibi görünüyor. Ben onun yanındayım” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Mutlaka alkışlayın. Bir de yukarı çıkıp biraz tavsiye isteyebilirsiniz” yorumunu ekledi.

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cinsel ilişki sosyal medya Airbnb
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