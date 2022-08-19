Komşularının cinsel ilişki sırasında çıkarttıkları sesler evinde yankılandı! “Tavsiye almaya gideceğim”

‘Ellimitless’ kullanıcı adıyla TikTok’ta paylaşım yapan bir kişi, üst dairesinden gelen cinsel ilişki seslerini kaydederek sosyal medyada paylaştı. Üst dairelerinin günlük, haftalık hatta aylık olarak kiralandığını ifade eden genç adam gönderisine, "Üstümüzde bir kiralık daire uygulaması başladı ve orada kalan mutlak bir seks tanrısı var. Tavsiye almaya gideceğim” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Komşularının cinsel ilişkilerini ifşa ettiği gönderisi 25 bin izlenmenin üzerine çıkan ‘Ellimitless’ isimli kullanıcı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Hayatının en güzel zamanını yaşıyor gibi görünüyor. Ben onun yanındayım” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Mutlaka alkışlayın. Bir de yukarı çıkıp biraz tavsiye isteyebilirsiniz” yorumunu ekledi.



