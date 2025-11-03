Televizyon spikerini kanlar içinde karşılarında gördüler! Annesini öldürüp...

ABD’de eski FOX 2 haber spikeri Angelynn Mock, annesi Anita Avers’in ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, 31 Ekim’de Kansas’ın Wichita kentinde meydana geldi. Polis, eve girdiklerinde 80 yaşındaki Avers’i çok sayıda bıçak yarasıyla buldu. Kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

KOMŞULARI ANLATTI

Olay sırasında Mock’un kanlar içinde olduğu ve sakin bir şekilde yardım istediği belirtildi. Komşular, Mock’un 911’i aramak için telefon istediğini anlattı.

Angelynn Mock, kısa süreli hastane kontrolünün ardından birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Şu anda Sedgwick County Hapishanesi’nde 1 milyon dolar kefaletle tutuluyor.

Anita Avers’in Wichita’da evlilik ve aile terapisti olarak çalıştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.