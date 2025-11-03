Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Televizyon spikerini kanlar içinde karşılarında gördüler! Annesini öldürüp...

ABD’de eski FOX 2 haber spikeri Angelynn Mock, annesi Anita Avers’i bıçaklayarak ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklandı. Polis eve girdiğinde 80 yaşındaki Avers’i çok sayıda bıçak yarasıyla buldu. Kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Komşular, Mock’un kanlar içinde sakin bir şekilde yardım ve 911’i aramak için telefon istediğini aktardı. Mock, kısa süreli hastane kontrolünün ardından birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Televizyon spikerini kanlar içinde karşılarında gördüler! Annesini öldürüp...
Çiğdem Sevinç

ABD’de eski FOX 2 haber spikeri Angelynn Mock, annesi Anita Avers’in ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, 31 Ekim’de Kansas’ın Wichita kentinde meydana geldi. Polis, eve girdiklerinde 80 yaşındaki Avers’i çok sayıda bıçak yarasıyla buldu. Kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Televizyon spikerini kanlar içinde karşılarında gördüler! Annesini öldürüp... 1

KOMŞULARI ANLATTI

Olay sırasında Mock’un kanlar içinde olduğu ve sakin bir şekilde yardım istediği belirtildi. Komşular, Mock’un 911’i aramak için telefon istediğini anlattı.

Angelynn Mock, kısa süreli hastane kontrolünün ardından birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Şu anda Sedgwick County Hapishanesi’nde 1 milyon dolar kefaletle tutuluyor.

Televizyon spikerini kanlar içinde karşılarında gördüler! Annesini öldürüp... 2

Anita Avers’in Wichita’da evlilik ve aile terapisti olarak çalıştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanı mücadele ettiği karteller tarafından saldırıya uğradı!Belediye Başkanı mücadele ettiği karteller tarafından saldırıya uğradı!
Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti...

Anahtar Kelimeler:
cinayet Spiker anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.