Televizyon sunucusu Chad Tucker’ın hayatını kurtaran köpeğine yazdığı son mektup duygulandıracak!

Sunucu Tucker ve ailesi, 10 yıldır kendilerine yarenlik eden köpekleri Otis’in vefatından sonra derin bir üzüntü yaşadı. Yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla dile getiren Tucker, sevenleri de duygulandırmayı başardı.
“Tanrı’nın yarattıklarını bir nedenle hayatımıza koyduğuna inanıyorum. Otis, 2006 yılında 6 haftalıkken benimkine girdi. O kurtarılmış bir Jack Russell / Bichon karışımı köpekten daha fazlasıydı. Beni kurtardı. Eşim Meredith ile iki çocuğumuzdan önce hayatımızın en zor dönemlerinden birini geçiriyorduk ve Otis o süreçte ailemize dahil oldu. Depresyona girdiğimde, kalbim kırıldığında ve kendimi başarısız hissettiğimde yanımda Otis vardı. Bütün dertlerimi dinledi ve kendim dahi sevmediğim dönemlerde beni sevdi. O hayatımın en zor döneminden güzel bir eş ve iki genç kızla yaşadığım sürece geçişimin en önemli köprüsüydü.
30'lu yaşlarım boyunca benimleydi. O on yıl boyunca Otis'ten çok fazla hayat dersi öğrendim. Nazik kalbi bana affetmeyi öğretti. Koşulsuz sevgisi bana tekrar sevmeyi öğretti. Her zaman orada gölgemde dururken bana sadakati ve alçakgönüllü olmanın getirdiği nimetleri öğretti. Ayrıca hepimize gülmeyi çok öğretti. Özellikle kafasınıödül kavanozuna sıkıştırdığında veya boş çamaşır makinesine düştüğünde, rafta ikramları almaya çalışırken...
Otis’in hayatımıza girmesi her tarafa mutluluk saçılmasına sebep oldu. Meredith ve ben 2012'de evlendiğimizde yüzük taşıyıcımız olarak yanımızdaydı ve ilk dansımızda kuyruğunu sallayan gölgelerde durdu. Meredith'in ona ayakkabı giymesine ve Cadılar Bayramı kıyafetleri giymesine, Lucy'nin istediği zaman kulaklarını çiğnemesine izin verdi. 2 yaşındaki kızım Carson Parry ile mahalledeki birçok çay partisine ve bebek arabasına binmeye bayıldı. Arkadaşlıkları eşsizdi. Otis asla yanından ayrılmadı. O hep oradaydı.
2 aylık bir çocuğa ve her zaman havlayan Lucy'ye rağmen evimiz şimdi çok sessiz görünüyor. Belki buradaki amacını tamamlamış ve zamanı gelmişti ama biz hepimiz derin bir üzüntü yaşıyoruz. Yokluğunun acısı canımızı yakıyor. Ancak hatıralarımız, Tanrı'nın yaklaşık 10 yıl önce bize sevgiyi, dostluğu, sadakati ve sevinci öğretmek için hayatımıza koyduğu harika bir yaratıkla doludur. Beni kurtardığın için teşekkürler Otis. Seni seviyorum dostum.”
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