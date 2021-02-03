Televizyon sunucusu Chad Tucker’ın hayatını kurtaran köpeğine yazdığı son mektup duygulandıracak!

Sunucu Tucker ve ailesi, 10 yıldır kendilerine yarenlik eden köpekleri Otis’in vefatından sonra derin bir üzüntü yaşadı. Yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla dile getiren Tucker, sevenleri de duygulandırmayı başardı.

“Tanrı’nın yarattıklarını bir nedenle hayatımıza koyduğuna inanıyorum. Otis, 2006 yılında 6 haftalıkken benimkine girdi. O kurtarılmış bir Jack Russell / Bichon karışımı köpekten daha fazlasıydı. Beni kurtardı. Eşim Meredith ile iki çocuğumuzdan önce hayatımızın en zor dönemlerinden birini geçiriyorduk ve Otis o süreçte ailemize dahil oldu. Depresyona girdiğimde, kalbim kırıldığında ve kendimi başarısız hissettiğimde yanımda Otis vardı. Bütün dertlerimi dinledi ve kendim dahi sevmediğim dönemlerde beni sevdi. O hayatımın en zor döneminden güzel bir eş ve iki genç kızla yaşadığım sürece geçişimin en önemli köprüsüydü.

30'lu yaşlarım boyunca benimleydi. O on yıl boyunca Otis'ten çok fazla hayat dersi öğrendim. Nazik kalbi bana affetmeyi öğretti. Koşulsuz sevgisi bana tekrar sevmeyi öğretti. Her zaman orada gölgemde dururken bana sadakati ve alçakgönüllü olmanın getirdiği nimetleri öğretti. Ayrıca hepimize gülmeyi çok öğretti. Özellikle kafasınıödül kavanozuna sıkıştırdığında veya boş çamaşır makinesine düştüğünde, rafta ikramları almaya çalışırken...