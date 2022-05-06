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Televizyon yıldızı Lauren Harries, kendisini yaşıyla eleştirenlere meydan okudu! Çırılçıplak canlı yayını bastı

06.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz yazar ve televizyon yıldızı 44 yaşındaki Lauren Harries, kendisini yaşlılık olarak niteleyenlere canlı yayında cevap verdi. E4'te yayınlanan Channel 4’ün ‘Çıplak Cazibe’ programını basan Harries tamamen çıplak bir şekilde kameraların karşısına geçti.

Televizyon yıldızı Lauren Harries, kendisini yaşıyla eleştirenlere meydan okudu! Çırılçıplak canlı yayını bastı

E4'te yayınlanan Channel 4’ün ‘Çıplak Cazibe’ programında taliplerini arayan Lauren Harries, bir katılımcının kendisini yaşlı olarak nitelendirmesine sinirlendi. Kadınların yaşı nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini savunan Harries, “Böyle insanların etrafımda olmasını istemiyorum. Yaş sadece bir rakamdır ve kadınlar bu şekilde konuşmanın kaba bir davranış olduğunu bilmelisin. Beni kaybettiğin pişman olacaksın” dedi.

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SUNUCUDAN DESTEK GELDİ

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Lauren Harries’in yaş olayına gösterdiği tepkiden sonra programın sunucusu Anna Richardson, ünlü televizyon yıldızına destek verdi. Güçlü kadınların yaş ve fiziksel özellikleri umursamadığını belirten Richardson, “Güçlü kadınlar olarak kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz ve bize söylenenlere asla kulak asmıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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