Yaşadığı nadir hastalık nedeniyle göğüsleri devamlı olarak büyüyen kadından itiraf! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

E4 kanalında yayınlanan Show Nudes: Body SOS programına konuk olan Melissa hastalığından söz ederek kendisiyle benzer durumda olan insanlara ilham vermek istediğini dile getirdi. Tıbbi durumu nedeniyle göğüslerinin sürekli olarak büyüdüğünü ifade eden Melissa, günlük hayatında zorlandığını anlattı. Hemşire adayı gençlik dönemlerinde atletik bir vücut yapısına sahip olmasına rağmen zaman içinde göğüslerinin büyüyerek 36 mm’lik boyuta ulaştığını ifade etti. Genç kadın katıldığı televizyon programında göğüs dokusunun hızla ve orantısız bir şekilde büyümesi anlamına gelen nadir bir durum olan gigantomasti ile yaşamaktan bahsetti.

“ARTIK BAŞA ÇIKAMIYORUM”

Göğüslerinin her geçen gün büyüdüğünden söz eden ve ameliyat seçeneklerini değerlendirdiğini ifade eden Melissa, “Her zaman yaşıtlarımdan daha yaşlı göründüm. Neredeyse her gün büyümeye devam ediyor. Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum. Artık başa çıkmakta zorlanıyorum, insanların bakışları da beni rahatsız eden başka bir durum” dedi.

Göğüslerinin boyutunun günlük hayatını etkilediğini söyleyen Melissa, “Devamlı olarak sırt ağrıları yaşıyorum. Eğilemiyorum, uyuyamıyorum ve yaşadığım acı tarif edilemez” diye konuştu.

SAĞLIKLI HAYATINA DÖNMEK İSTİYOR

Durumunun artık cerrahi operasyon gerektirdiğini ve bu durumdan üzgün olduğunu anlatan Melissa, göğüs küçültme ameliyatı için hazırlıklarına başladı. Melissa, programda kendisine sunulan ameliyat seçeneklerinden birini uygulayıp sağlıklı hayatına dönmek istediğini belirtti.



