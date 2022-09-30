Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yaşadığı nadir hastalık nedeniyle göğüsleri devamlı olarak büyüyen kadından itiraf! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Yaşadığı nadir hastalık nedeniyle göğüsleri devamlı olarak büyüyen kadından itiraf! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

30.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki hemşire adayı Melissa göğüslerinin her gün büyümesine neden olan genetik bir rahatsızlık yüzünden zor günler yaşadığını ifade etti. E4 kanalında yayınlanan Show Nudes: Body SOS programına konuk olan Melissa, genişleyen göğüs dokusuyla başa çıkma konusunda zorlandığını itiraf etti.

Yaşadığı nadir hastalık nedeniyle göğüsleri devamlı olarak büyüyen kadından itiraf! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

E4 kanalında yayınlanan Show Nudes: Body SOS programına konuk olan Melissa hastalığından söz ederek kendisiyle benzer durumda olan insanlara ilham vermek istediğini dile getirdi. Tıbbi durumu nedeniyle göğüslerinin sürekli olarak büyüdüğünü ifade eden Melissa, günlük hayatında zorlandığını anlattı. Hemşire adayı gençlik dönemlerinde atletik bir vücut yapısına sahip olmasına rağmen zaman içinde göğüslerinin büyüyerek 36 mm’lik boyuta ulaştığını ifade etti. Genç kadın katıldığı televizyon programında göğüs dokusunun hızla ve orantısız bir şekilde büyümesi anlamına gelen nadir bir durum olan gigantomasti ile yaşamaktan bahsetti.

Şimdi yeni bir kadın gibi! ''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''Şimdi yeni bir kadın gibi! ''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

“ARTIK BAŞA ÇIKAMIYORUM”

1

Göğüslerinin her geçen gün büyüdüğünden söz eden ve ameliyat seçeneklerini değerlendirdiğini ifade eden Melissa, “Her zaman yaşıtlarımdan daha yaşlı göründüm. Neredeyse her gün büyümeye devam ediyor. Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum. Artık başa çıkmakta zorlanıyorum, insanların bakışları da beni rahatsız eden başka bir durum” dedi.

Göğüslerinin boyutunun günlük hayatını etkilediğini söyleyen Melissa, “Devamlı olarak sırt ağrıları yaşıyorum. Eğilemiyorum, uyuyamıyorum ve yaşadığım acı tarif edilemez” diye konuştu.

SAĞLIKLI HAYATINA DÖNMEK İSTİYOR

gogusleri-her-gun-buyuyen-kadin-hayrete-dusurdu-15320062_7907_m

Durumunun artık cerrahi operasyon gerektirdiğini ve bu durumdan üzgün olduğunu anlatan Melissa, göğüs küçültme ameliyatı için hazırlıklarına başladı. Melissa, programda kendisine sunulan ameliyat seçeneklerinden birini uygulayıp sağlıklı hayatına dönmek istediğini belirtti.

İlahi misyon! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”İlahi misyon! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleği herkesi şaşırttı! Ona sarılmak için servet ödüyorlarMesleği herkesi şaşırttı! Ona sarılmak için servet ödüyorlar
Sözleri olay oldu! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”Sözleri olay oldu! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”
“Hapishanede cinsel organımın boyutunu görünce şaşırdılar”“Hapishanede cinsel organımın boyutunu görünce şaşırdılar”
Anahtar Kelimeler:
göğüs cerrahisi göğüs estetiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Doktorlar şoke oldu! Midesinden 63 tane kaşık çıktı

Doktorlar şoke oldu! Midesinden 63 tane kaşık çıktı

Keçiyi bütün olarak yuttu! Karnı açılınca...

Keçiyi bütün olarak yuttu! Karnı açılınca...

Tek ısırığı 100 kişiyi aynı anda öldürebiliyor

Tek ısırığı 100 kişiyi aynı anda öldürebiliyor

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

İlginizi Çekebilir

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.