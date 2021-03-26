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Televizyondaki kandil programları | Hangi kanalda sohbet programı var? İşte yayın akışları

26.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mart Cumartesi yani yarın itibariyle Müslümanların heyecanla beklediği Berat Kandili idrak edecek. Vatandaşlar Berat kandilinde televizyonlarda izleyebileceği programları araştırıyor. Peki televizyondaki kandil programları neler? Berat Kandili'nde hangi kanalda sohbet programı var? İşte yayın akışları...

Televizyondaki kandil programları | Hangi kanalda sohbet programı var? İşte yayın akışları

Yarın yani 27 Mart 2021 Cumartesi günü Müslümanların heyecanla beklediği Berat Kandili idrak edecek. Vatandaşlar en mübarek gecelerden olan Berat kandilinde televizyonlarda izleyebileceği programları araştırmaya koyuldu. Peki televizyondaki kandil programları neler ve hangi kanalda sohbet programı var?

BERAT KANDİLİ TELEVİZYONDAKİ KANDİL PROGRAMLARI NELER?

27 Mart Cumartesi Berat Kandili'nde Kanal D'de ekranlarında saat 20:00'da M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel programı ekranlara gelecek. ATV yayın akışında ise saat 00:20'de Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı yer alıyor. Star TV'de saat 20:00'da yayınlanan İbo Show'dan sonra 00:15'te Berat Kandili programı yayınlanacak.

nihat-hatipoglu-kandil

FOX TV'de sabah saat 03:00 sularına doğru Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel programı, TRT 1'de saat 22:00'da Berat Kandili Özel yayınını canlı olarak yayınlayacak. TV8 ve Show Tv'de Berat Kandili için özel bir program ekrana gelmezken TV8'de 20:00'da Survivor 2021, Show Tv'de ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekranlarda olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Berat kandili
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