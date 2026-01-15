Mynet Trend

“Temel Reis” olarak anılıyordu: Vücuduna enjekte ettiği şey hayatından etti!

Kaslarını büyütmek için bicepslerine mineral yağ ve alkol enjekte eden, bu nedenle “gerçek hayattaki Temel Reis” olarak anılan Brezilyalı vücut geliştirici Arlindo de Souza, vücudunda yol açtığı ağır organ hasarı sonrası 55 yaşında hayatını kaybetti.

Çiğdem Sevinç

Arlindo de Souza, kaslarını büyütmek için bilimsel ve tıbbi hiçbir temeli olmayan son derece tehlikeli bir yönteme başvurdu. Bicepslerine mineral yağ ve alkol karışımı enjekte etti.

“Temel Reis” olarak anılıyordu: Vücuduna enjekte ettiği şey hayatından etti! 1

KAS DEĞİL, ŞİŞLİK OLUŞTURDU

Uzmanlara göre bu enjeksiyonlar kas geliştirmedi. Yağ, kas dokusu içine yayılıp yapay bir hacim ve şişlik yarattı. Bu nedenle kolları büyüse de gücü artmadı.

Yanlış noktalara yapılan enjeksiyonlar:

  • Damarların tıkanmasına
  • Kas dokusunun ölmesine
  • Apselere ve enfeksiyonlara
  • Uzuv kaybına kadar giden hasarlara yol açtı

“Temel Reis” olarak anılıyordu: Vücuduna enjekte ettiği şey hayatından etti! 2

YAĞ ZAMANLA ORGANLARA YAYILDI

Vücuda giren bu maddeler zaman içinde bağışıklık sistemini zorladı. Uzmanlar, yağın böbrekler, akciğerler ve kalp üzerinde ciddi yük oluşturduğunu belirtiyor.

De Souza’nın durumunda süreç şu şekilde ilerledi:

Tehlikeli enjeksiyonlar → kronik organ hasarı → böbrek yetmezliği → akciğerlerde sıvı birikimi → kalp durması

“Temel Reis” olarak anılıyordu: Vücuduna enjekte ettiği şey hayatından etti! 3

KENDİSİ DE UYARMIŞTI

De Souza yıllar önce, “Çoğu kişi nasıl uygulayacağını bilmiyor. Kimisi kolunu kaybediyor, kimisi hayatını” diyerek bu yöntemin ölümcül sonuçlarını bizzat kabul etmişti.

