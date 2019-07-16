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Temmuz ayında gençlerin kar keyfi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir grup genç Temmuz ayı sıcaklıklarına rağmen erimeyen karda kayarak doyasıya eğlendi.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Sarıkaya (Çiğ) Köyü sınırlarında kalan ve 2 bin 550 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde bulunan Ulubaba Türbesine gelen gençler, hem türbeyi ziyaret etti hem de burada bulunan karlar üzerinde kartopu oynayıp zaman geçirdi.

16 Temmuz Günü Ulubaba Türbesine gelen bir grup genç daha sonra zirvede bulunan kar birikintisini gördü. Kış ayında Adıyaman’a yağmayan karın hasretini çeken gençler, kar birikintisi üzerinde kartopu oynadı. Oldukça keyifli dakikalar yaşayan gençler kaymayı da ihmal etmedi. Kayarak düşen gençlerin o keyifli anları ise saniye saniye kaydedildi.

Keyifli dakikalar yaşayan gençler, ilk defa yaz ayında kar topu oynadıklarını ve oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Temmuz Adıyaman kar

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