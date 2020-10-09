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Tenet’in konusu The Big Bang Theory'den mi alındı?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Christopher Nolan imzalı Tenet'te konusu geçen karakterlerin, vücutlarının entropisini tersine çevirerek zamanda geri gidebilme fikrinin efsane dizi The Big Bang Theory'den alındığı konuşuluyor.

Tenet’in konusu The Big Bang Theory'den mi alındı?

Bilimkurgu meraklılarının sinema salonlarına koştuğu Tenet filminin fikrinin aslında, The Big Bang Theory'nin eski bir bölümünden alındığı iddia edildi. Popüler sitcom dizisi, ikinci sezonun ilk kez 2009'da yayımlanan The Work Song Nanocluster adlı bölümünde, filmin akıllara durgunluk veren fikrini tarif ediyor gibi görünüyor.

Bölümde Sheldon Cooper (Jim Parsons) Nolan’ın büyük başarı elde eden son filminin arkasındaki ana fikir olan ters entropi hakkında şunları söylüyor:

"Bütün entropi ideolojisini tersine çevirip sonucun nedenden önce geldiğini tekrar düşünelim. Yani düşündüğünüz evren merkezden dışarı doğru genişlemiyor, hayır, geri çekiliyor! Bir olasılık alanından! Bum! Hepimizin aslında Kırmızı Kraliçe'nin önünde duran, Aynanın İçinden Bakan Alice'ler olduğumuz bir alan ve susuzluğumuzu gidermek için bir kraker teklif ediliyor...bum!"

entropi

Bölümden alınan kesit Reddit'te, yanında "Adım gibi eminim. Christopher Nolan, Sheldon'dan esinlendi!" yorumuyla birlikte paylaşıldı.

FİLM, FİKİRDEN DAHA AYRINTILI

Tenet'in hikâye örgüsünün Sheldon'ın ağzından gelişigüzel dökülen kısa fikirden çok daha ayrıntılı olduğu ortada olsa da film, Cooper'la birebir aynı terminolojiyi kullanarak özellikle entropiyi tersine çevirmekten bahsediyor.

Ne var ki, filmi izleyen birçok kişi, Tenet'in konusunu ve bahsettiği zamanda yolculuk mekaniğini fazla karmaşık buldu. Bazı sinemaseverler filmin muğlaklığından şikayet ediyor.

Film-Tenet

ENTROPİ NEDİR?

Entropi, fizikte bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimidir. Çoğunlukla bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanır ve istatistikten teolojiye birçok alanda yararlanılır. Sembolü S'dir.

TENET FRAGMAN


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