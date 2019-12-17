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Tenor Karahan Bolşoy'a damga vurdu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 13:42 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Rusya'nın tarihi tiyatrolarından Bolşoy'da Puccini'nin "Manon Lescaut" eserindeki başrol performansı ile sanatseverlerden tam not aldı - Murat Karahan: - "Yurt dışında sahneye çıktığımda, ülkemi temsil eden bir Türk sanatçı olmanın sorumluluğunu taşıyor ve mutluluğunu yaşıyorum. Alkışları Murat için değil, ülkem için alıyorum"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Rusya'nın tarihi tiyatrolarından Bolşoy'da Puccini'nin "Manon Lescaut" eserindeki başrol performansı ile sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Dünyanın önemli besteci ve yorumcularının sahne aldığı Bolşoy Tiyatrosu'nda, 12 ve 14 Aralık'ta Puccini'nin Abbe Prevost'un romanından esinlenerek yazdığı hüzünlü bir aşk hikayesi olan "Manon Lescaut" sahnelendi.

Bolşoy'da 5 yıldır konuk sanatçı olarak yer alan Murat Karahan, Avrupa'da olduğu gibi Rus sanatseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Dünyaca ünlü kadın şef Keri Lynn Wilson'ın yönettiği "Manon Lescaut" temsilinde izleyiciler, ünlü tenoru performansı sırasında sık sık alkışlayıp, beğeni ve hayranlık dolu tezahüratlarda bulundu.

Murat Karahan'ı Bolşoy'da izleme fırsatı bulamayan sanatseverler de ünlü tenorun sosyal medya hesaplarındaki canlı yayınlarını ve paylaşımlarını yoğun ilgiyle takip ederek, kendisine destek verdi.

Rus basının da ilgi gösterdiği temsil, dakikalarca ayakta alkışlandı.

- "Alkışları ülkem için alıyorum"

Bolşoy'daki performansını AA muhabirine değerlendiren Murat Karahan, Bolşoy'da sahne almanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek, Puccini'nin eserini seslendirmenin ise ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

Karahan, "Dünyaca ünlü kadın şef Keri Lynn Wilson ile çok başarılı bir temsil verdik. Yurt dışında sahneye çıktığımda, ülkemi temsil eden bir Türk sanatçı olmanın sorumluluğunu taşıyor ve mutluluğunu yaşıyorum. Alkışları Murat için değil, ülkem için alıyorum." dedi.

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