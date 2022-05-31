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Teoman sahnede önce ruj sürdü sonra prezervatif şişirip seyircilere attı

31.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Teoman'ın İzmir'deki konserinde bir kadın hayranı sahneye ruj ve kondom bıraktı. Hayranının yaptığına şakayla karşılık veren Teoman ise önce ruju sürdü sonra da kondomu şişirdi.

Türk rock müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Teoman, cumartesi akşamı İzmir'de sahneye çıktı. Şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcının sahnesinde ilginç bir olay yaşandı.

SAHNEDE KONDOM ŞİŞİRİP HAYRANLARINA ATTI

Konser esnasında kadın seyircilerden biri sahneye ruj ve kondom bıraktı. Durumu şakaya vuran Teoman ise önce hayranından gelen ruju sürdü sonra da bırakılan kondomu balon gibi şişirerek seyircilere attı. Şarkıcının sevenlerini kahkahaya boğduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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