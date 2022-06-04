Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Besinler, mutfağımıza gelene kadar farklı farklı işlemlerden geçiyorlar. Bu yüzden satın alırken güvenliğinden emin olduğumuz yerlerden alışveriş yapmamız daha sağlıklı olacaktır. Yıllardır tartışmaların odağında olan tereyağı ile ilgili iddialar hiçbir zaman bitmeyecek gibi görünüyor. Doğal tereyağının faydaları konusunda artık neredeyse herkes hemfikir. Ancak günümüzde uzun süreli kullanım için içine eklenen katkı maddeleri sağlığı tehdit ediyor.

Bunların haricinde yanlış ama farkında olmadığımız saklama ve tüketme şekilleri yüzünden de besinlerin faydalı içeriğini bozabiliyoruz. Gıda zehirlenmesine bile neden olabilecek hatalar yapılabiliyor.

TEREYAĞINDA YAPILAN YANLIŞLAR

Tereyağı, kesinlikle buzdolabında saklanması gereken yiyeceklerin başındadır. Gıda güvenliği için ve içeriğinin sağlıklı bir şekilde korunması için tereyağını buzdolabında saklayınız. Ancak, kahvaltı sofralarında sürülebilir, yumuşak kıvamda olması için tereyağı önceden buzdolabından çıkarılarak oda sıcaklığına ulaşması beklenir! Tereyağını sürekli soğutup sonra oda sıcaklığına getirmek bakteri oluşumunu hızlandırır.

PATATES

Patatesler serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklamak en iyisi. Ancak buzdolabı, patatesler için fazla soğuktur. Patates buzdolabında saklandığında, içeriğindeki nişasta şekere dönüşmeye başlayacaktır.

SOĞAN

Dilimlenmiş veya doğranmış soğanlar buzdolabında bir haftadan biraz fazla dayanır. Ancak bütün, soyulmamış soğanları orada saklamak nemi emmelerine neden olarak çabuk bozulmasına neden olur.

AVOKADO

Avokadonun saklandığı yer meyvenin olgunlaşma sürecini etkiler. Bu nedenle avokado tamamen olgunlaşana kadar oda sıcaklığında tutun. Mükemmel yeşil ve kremsi aşamaya ulaştıklarında tüketmeyecekseniz o zaman çürümemesi için buzdolabına koymalı veya olgunlaşmayı durdurmak için suya batırmalısınız.



