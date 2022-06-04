YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

04.06.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır hakkındaki tartışmaların hiç bitmediği tereyağını yıllardır herkes aşağı yukarı aynı şekillerde tüketiyor. Yemeklere eklenecekse buzdolabından direkt tencereye alınıyor. Ancak kahvaltılarda tercih edilecekse, buzdolabından erkenden çıkarılıp oda sıcaklığına gelmesi bekleniyor. Bu büyük bir yanlış! Tereyağında olduğu gibi diğer besinleri de yanlış tükettiğimiz için faydasını öldürüyoruz.

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Besinler, mutfağımıza gelene kadar farklı farklı işlemlerden geçiyorlar. Bu yüzden satın alırken güvenliğinden emin olduğumuz yerlerden alışveriş yapmamız daha sağlıklı olacaktır. Yıllardır tartışmaların odağında olan tereyağı ile ilgili iddialar hiçbir zaman bitmeyecek gibi görünüyor. Doğal tereyağının faydaları konusunda artık neredeyse herkes hemfikir. Ancak günümüzde uzun süreli kullanım için içine eklenen katkı maddeleri sağlığı tehdit ediyor.

Bunların haricinde yanlış ama farkında olmadığımız saklama ve tüketme şekilleri yüzünden de besinlerin faydalı içeriğini bozabiliyoruz. Gıda zehirlenmesine bile neden olabilecek hatalar yapılabiliyor.

TEREYAĞINDA YAPILAN YANLIŞLAR

Tereyağı, kesinlikle buzdolabında saklanması gereken yiyeceklerin başındadır. Gıda güvenliği için ve içeriğinin sağlıklı bir şekilde korunması için tereyağını buzdolabında saklayınız. Ancak, kahvaltı sofralarında sürülebilir, yumuşak kıvamda olması için tereyağı önceden buzdolabından çıkarılarak oda sıcaklığına ulaşması beklenir! Tereyağını sürekli soğutup sonra oda sıcaklığına getirmek bakteri oluşumunu hızlandırır.

iStock-172308673

PATATES

Patatesler serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklamak en iyisi. Ancak buzdolabı, patatesler için fazla soğuktur. Patates buzdolabında saklandığında, içeriğindeki nişasta şekere dönüşmeye başlayacaktır.

iStock-1313470859

SOĞAN

Dilimlenmiş veya doğranmış soğanlar buzdolabında bir haftadan biraz fazla dayanır. Ancak bütün, soyulmamış soğanları orada saklamak nemi emmelerine neden olarak çabuk bozulmasına neden olur.

Artık faydadan çok zarar veriyor: Yemeden önce iki kere düşünün! Yaz mevsiminde yenmesi ve kaçınılması gereken baharatlarArtık faydadan çok zarar veriyor: Yemeden önce iki kere düşünün!

AVOKADO

Avokadonun saklandığı yer meyvenin olgunlaşma sürecini etkiler. Bu nedenle avokado tamamen olgunlaşana kadar oda sıcaklığında tutun. Mükemmel yeşil ve kremsi aşamaya ulaştıklarında tüketmeyecekseniz o zaman çürümemesi için buzdolabına koymalı veya olgunlaşmayı durdurmak için suya batırmalısınız.

Avokadoyu bu yöntemle saklıyorsanız... Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Avokado kararmadan nasıl saklanır?Avokadoyu bu yöntemle saklıyorsanız... Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Avokado kararmadan nasıl saklanır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşününArtık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün
Tadına bakınca müptelası olacaksınızTadına bakınca müptelası olacaksınız
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melek Mosso’nun yerine sahne alacaktı! Seda Sayan konsere gidemedi… Yaptığı paylaşımla duyurdu

Melek Mosso’nun yerine sahne alacaktı! Seda Sayan konsere gidemedi… Yaptığı paylaşımla duyurdu

Bilerek verdiği frikiklerle ünlü! Banyodan paylaştı

Bilerek verdiği frikiklerle ünlü! Banyodan paylaştı

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...

Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."

Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."

"Yalnızca sevgilime soyunacağım" demişti! Bikini üstünü çıkardı

"Yalnızca sevgilime soyunacağım" demişti! Bikini üstünü çıkardı

Survivor Sude'den sevgilisiyle motor üstünde olay poz!

Survivor Sude'den sevgilisiyle motor üstünde olay poz!

İlginizi Çekebilir

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Erkek kılığına girdi! “Bizimle flört eden kadınlar oldu”

Erkek kılığına girdi! “Bizimle flört eden kadınlar oldu”

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.