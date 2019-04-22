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Terör 290 can aldı! Acının fotoğrafı

BBC BBC
22.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da 8 ayrı noktaya düzenlenen ve dünyada büyük bir yankı uyandıran saldırılar 290 can aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, geriye acı dolu fotoğraflar kaldı!

'Öncelik saldırıların sorumlularının yakalanması'

Ranil Wickremesinghe ne kendisinin ne de herhangi bir bakanının böylesi bir istihbarattan haberi olmadığını belirtti, önceliklerinin saldırıların sorumlularının yakalanması olduğunu vurguladı.
Sri Lanka Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando, adını vermediği bir örgütün 10 gün önce saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu ancak Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın bu bilgiyi hükümetle paylaşmadığını söylemişti.

SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA

SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA
Sri Lanka'da yerel saatle akşam 6'dan sabah 6'ya kadar tüm adada geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ülkede sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına da kısıtlamalar getirildi. Facebook ve WhatsApp'ı da içeren karar, yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmaması için alındı.
Yetkililer, eşgüdüm içinde düzenlenen saldırılardan bazılarının intihar saldırıları olduğunu açıkladı.
Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 35 yabancı olduğu tespit edildi.
Türkiye'nin Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, 2 Türk mühendisin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Saldırılar Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında 3 kilisede, başkent Colombo'da da 3 otelde (The Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury), Colombo'nun hemen dışındaki Dehiwela'da ulusal hayvanat bahçesi yakınlarında bir otelde ve Colombo'un Dematagoda bölgesinde düzenlenmişti.

İÇ SAVAŞ 26 YIL SÜRDÜ

İÇ SAVAŞ 26 YIL SÜRDÜ
Sri Lanka, iç savaşın 1983'ten 2009'a kadar sürdüğü bir ülke. Sri Lanka ordusu ve Tamil Kaplanları arasındaki çatışmalar, bağımsızlık isteyen Tamil Kaplanları'nın yenilgisiyle sona ermişti.
İç savaşta yaklaşık 40 bini azınlık Tamillerden olmak üzere 70 binden fazla kişinin öldüğü sanılıyor.
Tamil Kaplanları'nın yenilgiye uğratılmasından bu yana Sri Lanka'da böylesi büyük saldırılar düzenlenmemişti.
Nüfusun çoğunun Budist olan ülkede Müslümanlar ile Budistler arasında da zaman zaman gerilim yaşanıyor.
Sri Lanka'da geçen yıl Budistlerin bazı camileri ve Müslümanların iş yerlerini hedef alan saldırıları sonrası ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
terör Sri Lanka saldırı bomba

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