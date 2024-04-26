Çift, jakuzilerinin altında gizlenen kanalizasyon deliği bulduğunda şaşkına döndü! Sosyal medyadan o anları paylaşınca gündem yarattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir çift evlerindeki kitaplığın arkasında gizli bir oda buldu. Hatta kendilerine ürkütücü geldiği için polisi soruşturmaya çağırdılar.

Gizli odayı bulduktan sonra evlerinde tadilat yapmaya karar veren ikili bu kez kullanılmayan jakuziyi kaldırdığında karşılarında bir kanalizasyon gördü. Trevor ve Hayley biraz araştırma yaptığında ise oturma odası zemininin 20 metre altında bir kanalizasyon kapağı keşfettiler.

EVİN İÇİNE SIZMIYOR

Rögar, Michigan'daki açık bir su kütlesi olan Huron Gölü'ne açılıyor. TikTok'ta viral hale gelen gönderisinden Teevor, suyu dışarı pompalamanın imkansız olduğunu belirterek, "Rögardaki suyun evin içine sızmaması çok büyük avantaj. Keşfetmeye devam edeceğiz ve mümkünse boşaltacağız ve belki aşağıda bir oyun odası veya bowling salonu oluşturacağız" dedi.