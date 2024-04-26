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    4. Çift, jakuzilerinin altında gizlenen kanalizasyon deliği bulduğunda şaşkına döndü! Sosyal medyadan o anları paylaşınca gündem yarattı

    Çift, jakuzilerinin altında gizlenen kanalizasyon deliği bulduğunda şaşkına döndü! Sosyal medyadan o anları paylaşınca gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 10:21
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    TikTok kullanıcıları Trevor ve Hayley oturma odalarını yenilemeye karar verdi ve kullanılmayan jakuziyi kaldırmak için hamle yaptı. Çift evlerini yenilerken jakuzinin 6 metre altında gizli bir kanalizasyon buldu. İkili TikTok'tan yaptığı paylaşımıyla viral olmayı başardı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir çift evlerindeki kitaplığın arkasında gizli bir oda buldu. Hatta kendilerine ürkütücü geldiği için polisi soruşturmaya çağırdılar.

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    Gizli odayı bulduktan sonra evlerinde tadilat yapmaya karar veren ikili bu kez kullanılmayan jakuziyi kaldırdığında karşılarında bir kanalizasyon gördü. Trevor ve Hayley biraz araştırma yaptığında ise oturma odası zemininin 20 metre altında bir kanalizasyon kapağı keşfettiler.

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    EVİN İÇİNE SIZMIYOR

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    Rögar, Michigan'daki açık bir su kütlesi olan Huron Gölü'ne açılıyor. TikTok'ta viral hale gelen gönderisinden Teevor, suyu dışarı pompalamanın imkansız olduğunu belirterek, "Rögardaki suyun evin içine sızmaması çok büyük avantaj. Keşfetmeye devam edeceğiz ve mümkünse boşaltacağız ve belki aşağıda bir oyun odası veya bowling salonu oluşturacağız" dedi.

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    tiktok kanalizasyon
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