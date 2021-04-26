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Ters laleler Bitlis dağlarındaki yerini aldı! Koparana 60 bin TL ceza veriliyor

Seray Üstün Seray Üstün
26.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en nadir bulunan çiçeklerinden birisi olarak kabul edilen ve Anadolu’da “Ağlayan Gelin” olarak isimlendirilen ters laleler Bitlis’te dağları süsledi. Görsel bir şölen oluşturan ters laleler, fotoğrafçıların akınına uğradı.

Ters laleler Bitlis dağlarındaki yerini aldı! Koparana 60 bin TL ceza veriliyor

Doğu Anadolu’da uzun geçen kış mevsiminin bittiğinin habercisi olan ters laleler, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde rengarenk açmaya başladı. Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı yüksek alanlarda çiçek açtı. Fotoğrafçıların akınına uğrayan bölge, rengarenk görüntüsüyle görsel şölen oluşturuyor.

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2021 yılında lalelere ulaşmanın biraz zor olduğunu belirten Fotoğraf Sanatçısı Emrah Kendilci, “Bugün fotoğrafçı arkadaşlarımızla ağlayan gelin olarak bilinen ters lale çekimine çıktık. Yaklaşık 2 saatlik bir dağ yürüyüşü yaptıktan sonra 1500 rakımlı bölgeye ulaştık. Bu ters laleler Bitlis-Mutki arasında bulunuyor ve yılda 15 gün açan bu laleler ender bulunan bir çeşit. Fotoğrafçı arkadaşlarımız ile güzel fotoğraflar çekip arşivlerimize ekledik. Ters lalelerin koparılması veya başka bir yere taşınması yasak, yasal olarak cezai hükümleri var. Bu güzellikler Bitlis’imize her zaman değer katacaktır” dedi.

Bitlis’te tarihi yapıları ve manzaraları fotoğraflayan Yusuf Karasu da, “Bugün ters laleleri çekmeye geldik. 2 saatlik yürüme bizi yorsa da bu harika güzellikleri fotoğraflamak bizlere keyif verdi ve yorulmamıza değdi” diye konuştu. İlk defa ters laleleri gören ve fotoğraflayan İsmail Buhan ile Ümit Demiryol ise doğa harikası çiçeklerin muhteşem bir görsele sahip olduğunu belirttiler.

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Çevre Kanunu kapsamında ters laleleri koparanlara ’biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan 60 bin TL’ye varan para cezası uygulanıyor.

(İHA)

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Bitlis
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