Ters laleler Bitlis dağlarındaki yerini aldı! Koparana 60 bin TL ceza veriliyor

Doğu Anadolu’da uzun geçen kış mevsiminin bittiğinin habercisi olan ters laleler, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde rengarenk açmaya başladı. Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı yüksek alanlarda çiçek açtı. Fotoğrafçıların akınına uğrayan bölge, rengarenk görüntüsüyle görsel şölen oluşturuyor.

2021 yılında lalelere ulaşmanın biraz zor olduğunu belirten Fotoğraf Sanatçısı Emrah Kendilci, “Bugün fotoğrafçı arkadaşlarımızla ağlayan gelin olarak bilinen ters lale çekimine çıktık. Yaklaşık 2 saatlik bir dağ yürüyüşü yaptıktan sonra 1500 rakımlı bölgeye ulaştık. Bu ters laleler Bitlis-Mutki arasında bulunuyor ve yılda 15 gün açan bu laleler ender bulunan bir çeşit. Fotoğrafçı arkadaşlarımız ile güzel fotoğraflar çekip arşivlerimize ekledik. Ters lalelerin koparılması veya başka bir yere taşınması yasak, yasal olarak cezai hükümleri var. Bu güzellikler Bitlis’imize her zaman değer katacaktır” dedi.