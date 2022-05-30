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  4. Teşhis konulamadı, hayatı zindan oldu! 11 aydır durmadan kaşınıyor

Teşhis konulamadı, hayatı zindan oldu! 11 aydır durmadan kaşınıyor

30.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de 50 yaşındaki görme engelli Yusuf Kış, 11 ay önce kaşınmaya başladı. Gittiği hastanede uyuz teşhisi konulan Kış'ın, verilen ilaçlara rağmen kaşınması geçmedi. Kış, hayatının zindana döndüğünü belirleterek yetkililerden yardım istedi. İşte duyanları şaşkına çeviren olayın detayları!

Teşhis konulamadı, hayatı zindan oldu! 11 aydır durmadan kaşınıyor

Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki görme engelli Yusuf Kış, geçtiğimiz yıl temmuz ayında biranda kaşınmaya başladı. Gün geçtikte kaşınması artan Kış, hastaneye başvurdu. Uyuz teşhisi konulan ama verilen ilaçlara rağmen 11 aydır kaşınması devam eden adam, günlük hayatta da zorlanmaya başladı.

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Yetkililerden kaşınmasına çare bekleyen Yusuf Kış, “Bu kaşınma geçen Kurban Bayramı’nda bacaklarımda başladı. Sonrasında daha kötü oldum. Hastaneye gittim ve bana uyuz tanısı konuldu. İlaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra Erciyes Üniversitesine gittim ve orada da ilaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra gittiğim farklı bir doktor yine uyuz tanısı koydu, ilaç verdi ama onda da sonuç alamadım. Bu sıkıntıyı sürekli çekiyorum. Her tarafım kaşınıyor. Kaşınmaktan duramıyorum. Gecem, gündüzüm hep birbirine karıştı. Ben tedavi olmak istiyorum. Lütfen benim sesimi duysunlar. Bu sıkıntıma bir çare arıyorum. Günlük hayatımda da çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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Kayseri
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