Teşkilat 28. yeni bölüm fragmanında nefes kesen operasyon sahnesi! MİT'in özel ekibinden Serdar ve Zehra'ya ne olacak?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 26 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 28. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde çok gizli bir operasyona katılan Serdar ve Zehra saldırı altında kalıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Libya’da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya’dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır.

Üstelik ekibin Doğu Akdeniz’deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra’nın Almanya’da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

Serdar’ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım’ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur.

İkili Libya’daki problemi çözmek için Ceren’in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar.



Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

