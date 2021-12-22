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Teşkilat 28. yeni bölüm fragmanında nefes kesen operasyon sahnesi! MİT'in özel ekibinden Serdar ve Zehra'ya ne olacak?

22.12.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 28. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Teşkilat yeni bölümde MİT'in özel ekibinden Zehra, Serdar ve Pınar, SİHA'ların da kullanıldığı nefes kesen bir operasyona imza atıyor. Yıldırım ise yeni planlar yapıyor. Ancak Serdar ve Zehra'nın sığındığı binada bomba patlıyor. O anlara şahit olan MİT'in merkezindeki çalışma arkadaşları ise büyük üzüntü yaşıyor. Peki Teşkilat'ta Serdar ve Zehra'ya ne olacak?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 26 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 28. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde çok gizli bir operasyona katılan Serdar ve Zehra saldırı altında kalıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat 27. son bölüm final sahnesinde MİT ekibi ve polisten nefes kesen operasyon! Serdar ve Zehra'nın duygusal anlarıTeşkilat 27. son bölüm final sahnesinde MİT ekibi ve polisten nefes kesen operasyon! Serdar ve Zehra'nın duygusal anları

Libya’da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya’dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır.

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Üstelik ekibin Doğu Akdeniz’deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra’nın Almanya’da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

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Serdar’ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım’ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur.

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İkili Libya’daki problemi çözmek için Ceren’in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar.

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Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

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Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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