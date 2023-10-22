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TEŞKİLAT 80. BÖLÜM İZLE! Teşkilat bu akşam var mı, Zehra öldü mü? Son bölüm özeti

22.10.2023 18:40 | Son Güncelleme:
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Teşkilat bu akşam var mı? sorusu heyecanla beklenen ikinci sezonu öncesi gündem oldu. TRT1'in büyük merakla izlenen dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılarını konu alıyor. Son olarak kadroya Aybüke Pusat ve Sarp Levendoğlu'nun katılmasıyla yeni bölümü ve 'Bu akşam Teşkilat dizisi var mı?' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, Zehra öldü mü? İşte Teşkilat 80. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti

Teşkilat dizisinin bu akşam olup olmadığı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran Teşkilat'ın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmak istemişti. 'Teşkilat bu akşam var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon bilgileri...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'in büyük merakla beklenen dizisi Teşkilat bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelecek. 4. sezonun ilk bölümü ile izleyiciyle buluşacak olan dizinin 80. bölümü yayınlanacak. Teşkilat saat 20.00'de başlayacak. Geçtiğimiz sezonun finalinde Ömer ile bir patlamadan kalan Zehra (Deniz Baysal) diziden ayrılmıştı. 'Teşkilat Zehra öldü mü?' sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak yeni bölüm ile netlik kazanacak.

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TEŞKİLAT 80. BÖLÜM İZLE!

Ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer'in tek amacı Zehra'yı bulmaktır. Bu süreçteki çabaları onu hem yeni düşmanlarıyla hem de teşkilata geri getirecek Neslihan ile tanıştırır. Neslihan'ın tek hedefiyse kaybettiklerine rağmen verdiği sözleri tutup ona muhtaç olan insanları yalnız bırakmamaktır. Ancak karşısına çıkacak tehlikelerin o bile farkında değildir.

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Dolaylı yollardan da olsa bu ikiliyi birleştiren en büyük nokta vatan sevgisi ve onu koruma arzusudur. Bu yolda onlara yine aynı amaç uğruna savaşan yeni ekip yardımcı olacaktır. Bu zorlu savaşta düşmanlar eskisinden de tehlikelidir. Teşkilat'ın yeni sezonunda yeni başlangıçlar, yeni hedefler ve tanışmalar kahramanları yeni sürprizlere sürüklese de yine değişmeyen tek şey vatan sevgisidir.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

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Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Beni Böyle Sev
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
16:15 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
02:40 Şehirden Uzakta
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

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