TEŞKİLAT 80. BÖLÜM İZLE! Teşkilat bu akşam var mı, Zehra öldü mü? Son bölüm özeti

Teşkilat dizisinin bu akşam olup olmadığı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran Teşkilat'ın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmak istemişti. 'Teşkilat bu akşam var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon bilgileri...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'in büyük merakla beklenen dizisi Teşkilat bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelecek. 4. sezonun ilk bölümü ile izleyiciyle buluşacak olan dizinin 80. bölümü yayınlanacak. Teşkilat saat 20.00'de başlayacak. Geçtiğimiz sezonun finalinde Ömer ile bir patlamadan kalan Zehra (Deniz Baysal) diziden ayrılmıştı. 'Teşkilat Zehra öldü mü?' sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak yeni bölüm ile netlik kazanacak.

TEŞKİLAT 80. BÖLÜM İZLE!

Ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer'in tek amacı Zehra'yı bulmaktır. Bu süreçteki çabaları onu hem yeni düşmanlarıyla hem de teşkilata geri getirecek Neslihan ile tanıştırır. Neslihan'ın tek hedefiyse kaybettiklerine rağmen verdiği sözleri tutup ona muhtaç olan insanları yalnız bırakmamaktır. Ancak karşısına çıkacak tehlikelerin o bile farkında değildir.

Dolaylı yollardan da olsa bu ikiliyi birleştiren en büyük nokta vatan sevgisi ve onu koruma arzusudur. Bu yolda onlara yine aynı amaç uğruna savaşan yeni ekip yardımcı olacaktır. Bu zorlu savaşta düşmanlar eskisinden de tehlikelidir. Teşkilat'ın yeni sezonunda yeni başlangıçlar, yeni hedefler ve tanışmalar kahramanları yeni sürprizlere sürüklese de yine değişmeyen tek şey vatan sevgisidir.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Beni Böyle Sev

08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

16:15 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

02:40 Şehirden Uzakta

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu





