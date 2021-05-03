Teşkilat dizisi 9. son bölümde nefes kesen F-16 sahnesi! Türk jetleri, Yunan jetlerini böyle kovaladı!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 2 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 9. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

YUNANİSTAN’A MECBURİ İNİŞ

Teşkilat dizisinde Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başladı. İçinde Serdar ve Zehra'nın da olduğu uçak Yunanistan’a mecburi iniş yaptı. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Uçağa ise Fadi tarafından sabotaj yapıldığı ortaya çıktı.



Kimlik değiştiren Serdar ve Zehra'nın Yunanistan'da olduğunu anlayan Fadi'nin adamları, Yunan polisiyle birlikte MİT'in özel ekibinin peşine düştü. Bir Türk köyünde saklanan Zehra ve Serdar'ın yardımına Hulki de geldi. Ancak Serdar polisler tarafından yakalandı.



YUNAN JETLERİ, MİT'İN ÖZEL EKİBİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Zehra ve Hulki ise Serdar'ı gözaltında tutulduğu Yunan polis binasından kaçırmayı başardı. Ancak polislerin ve Fadi'nin adamlarının takip ettiği özel ekip, küçük bir hava alanına sığındı. Burada bir zirai ilaçlama uçağını alan ekip, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Serdar'ın kullandığı küçük uçağı takip eden Yunan jetleri ise onları Limni Adası'na inmeye zorladı.