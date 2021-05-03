Teşkilat dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT, JÖH ve PÖH'ten ortak operasyon!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 9 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 10. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ÖZEL EKİPTEN SINIR DIŞI OPERASYON

Teşkilat dizisinin yeni bölümünde MİT'in gizli ekibi, Türk askerlerine yapılan hain saldırının ardından intikam operasyonuna gidiyor.

Ekibi toplayan Mete Başkan operasyonun kodunun ise 'Çöl Aslanı' olduğunu açıklıyor.

"SENİN CANINI ALACAK OLAN MİT"

MİT ekibinden Zehra, Serdar, Hulki, Hakkı ve Pınar, sınır dışında nefes kesen bir operasyon başlatıyor. MİT, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından yürütülen operasyonda Fadi'nin planları yine suya düşüyor. Fragmanda Serdar'ın ise "Şimdi sana yeni hücum taktiğimizden bahsetmek istiyorum.

SİHA'ları çok iyi biliyorsun. Geri dörtlümüzde onlar var. Orta üçlümüzde ise yine çok iyi bildiğin üç harfliler var, JÖH ve PÖH. Hücum hattında ise senin de canını alacak olan MİT" sözleri dikkat çekiyor.