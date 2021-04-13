Teşkilat dizisine flaş transfer! Gazeteci Ahmet Utlu, Teşkilat'a 'Şef' karakteriyle katıldı!

AHMET UTLU KİMDİR?

1960 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Bölümü'nden mezun oldu.

1991 yılına kadar Sabah Gazetesi'nde gazeteci-fotoğrafçı olarak görev yaptı.

1991-1994 yılları arasında serbest gazeteci ve fotoğrafçı olarak çalıştı. 1992 yılına kadar Türkiye'deki gazetelerde ve yabancı haber ajansları için foto muhabirlik ve Savaş muhabirliği yaptı.

1992 yılında Renç Koçibey'le birlikte Paris-Dakar rallisine katılarak Türkiye'yi temsil etti.

1995 yılında Türkiye'de Castrol'un sponsorluğu altındaki belgesel film projesini motosikletle İstanbul-Nepal arasında gerçekleştirdi ve 'Ex Oriente Lux'- 'Güneş doğudan yükselir' adlı bu belgesel ATV'de yayınlandı.

1997'de 'Suyun doğduğu yere' adı altında yine Castrol'un sponsorluğunda, Castrol Voyager adlı ekibiyle Afrika'yı ve Nil'in kaynağına yolculuğu içeren bir başka belgesel gerçekleştirdi.

Motosikletle 3 ayda gerçekleştirdiği ve Mısır, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Uganda ülkelerini içeren belgesel CİNE 5 ve Show TV.'de gösterildi ve yabancı kanallara pazarlandı.

Utlu, 1997 yılında Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Moğolistan'ı içeren 'Steplerin Üzerinde, Gökmavinin Altında' adlı Orta Asya'yı içeren bir başka Castrol Voyager belgeselinin çekimlerini tamamladı.

Ahmet Utlu'nun kurduğu Yol Film adlı prodüksiyon şirketi, Türkiye içinde ve yurtdışında belgeseller çekmeyi sürdürmektedir.



