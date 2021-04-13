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  4. Teşkilat dizisine flaş transfer! Gazeteci Ahmet Utlu, Teşkilat'a 'Şef' karakteriyle katıldı!

Teşkilat dizisine flaş transfer! Gazeteci Ahmet Utlu, Teşkilat'a 'Şef' karakteriyle katıldı!

13.04.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in başarılı dizisi “Teşkilat”ın oyuncu kadrosuna ünlü gazeteci Ahmet Utlu dahil oldu. Utlu, yeni bölümleri her hafta heyecanla beklenen dizide "Şef" adlı karakteri canlandıracak.

Teşkilat dizisine flaş transfer! Gazeteci Ahmet Utlu, Teşkilat'a 'Şef' karakteriyle katıldı!

TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" adlı dizinin yeni bölümünde yeni bir karakter yer alacak. Gazeteci Ahmet Utlu dizinin merakla beklenen yeni bölümünde ‘Şirket’in önemli isimlerinden biri olan ve Şef namıyla tanınan gizemli bir karaktere hayat veriyor.

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ÇİFTLİKTE AJAN YETİŞTİRİYOR!

Tecrübeli bir ajan olan "Şef", yıllarca sahada operasyonlara katılarak ‘Şirket’ adına birçok faaliyette bulunduktan sonra saha operasyonlarından çekilmiş, ardından,”Çiftlik” adını verdiği eğitim kampında eşsiz yeteneklerle donatılmış casusları yetiştiriyor.

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AJANLAR YETİM ÇOCUKLARDAN SEÇİLİYOR!

"Şef’in" yetiştirdiği bu özel yetenekli ajanlar genelde yetimlerden seçiliyor. Şef’in ajanları küçük yaşlardan itibaren zorlu eğitimlerden geçerken, hazır hale geldiklerinde tüm dünyada Şirket adına faaliyet göstermekte ve mutlak suretle Şef’e itaat ediyorlar.

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DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK!

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi “Teşkilat”ın altıncı bölümünde Ceren’i (Ezgi Eyüboğlu) son anda namlunun ucundan kurtaran ve ardından nasihatleri ile yol gösteren Şef, hikayede dengeleri değiştirecek bir isim olduğunun sinyallerini verdi.”Teşkilat” yeni bölümüyle, 18 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.

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AHMET UTLU KİMDİR?

1960 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Bölümü'nden mezun oldu.
1991 yılına kadar Sabah Gazetesi'nde gazeteci-fotoğrafçı olarak görev yaptı.
1991-1994 yılları arasında serbest gazeteci ve fotoğrafçı olarak çalıştı. 1992 yılına kadar Türkiye'deki gazetelerde ve yabancı haber ajansları için foto muhabirlik ve Savaş muhabirliği yaptı.
1992 yılında Renç Koçibey'le birlikte Paris-Dakar rallisine katılarak Türkiye'yi temsil etti.
1995 yılında Türkiye'de Castrol'un sponsorluğu altındaki belgesel film projesini motosikletle İstanbul-Nepal arasında gerçekleştirdi ve 'Ex Oriente Lux'- 'Güneş doğudan yükselir' adlı bu belgesel ATV'de yayınlandı.
1997'de 'Suyun doğduğu yere' adı altında yine Castrol'un sponsorluğunda, Castrol Voyager adlı ekibiyle Afrika'yı ve Nil'in kaynağına yolculuğu içeren bir başka belgesel gerçekleştirdi.
Motosikletle 3 ayda gerçekleştirdiği ve Mısır, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Uganda ülkelerini içeren belgesel CİNE 5 ve Show TV.'de gösterildi ve yabancı kanallara pazarlandı.
Utlu, 1997 yılında Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Moğolistan'ı içeren 'Steplerin Üzerinde, Gökmavinin Altında' adlı Orta Asya'yı içeren bir başka Castrol Voyager belgeselinin çekimlerini tamamladı.

Ahmet Utlu'nun kurduğu Yol Film adlı prodüksiyon şirketi, Türkiye içinde ve yurtdışında belgeseller çekmeyi sürdürmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Teşkilat dizisi
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