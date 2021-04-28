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Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul'dan Şeyma Subaşı'na gönderme!

28.04.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinde Serdar karakterini canlandıran başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Şeyma Subaşı’ndan ilginç bir istekte bulundu. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye gönderme yapan Çağlar Ertuğrul, "Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı?" diye sordu.

Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul'dan Şeyma Subaşı'na gönderme!

Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul, Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye gönderme yaptı. Ertuğrul, Subaşı için uçak kapatan Mısırlı iş adamından ilginç bir istekte bulundu

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin, özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapatmasının yankıları sürüyor. Hakkında çok sayıda tweet atılan Subaşı, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim" demişti.

Çağlar Ertuğrul, "Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı? Yeni 'Mortal Kombat'ı büyük perdede izlemek istiyorum" sözleriyle, Subaşı ve sevgilisini ti'ye aldı.

NELER OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, Bali'den ayrılmak için özel jet bulamayınca Alsaloussi, uçak kapatmıştı.

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Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı Teşkilat dizisi
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