Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

45 yaşındaki ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, magazin basınından uzak bir hayat sürüyor. 2019 yılında dünyaevine girdiği eşi İlayda Tunçalp ile aşk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tunçalp, eşini övmelere doyamıyor.

1976 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Turgut Tunçalp, 2007 yılında yer aldığı Doktorlar dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Sakarya Fırat, Merhamet, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi güçlü yapımlarda rol alan Tunçalp, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimlerden.

Tunçalp, 3 yıl önce evlendiği eşi İlayda Tunçalp'e olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Tunçalp, eşiyle verdiği mutluluk pozlarına ''Güzel kalpli güzel karım. Seni çok seviyorum'' ve ''Allah bizi ölene dek ayırmasın'' gibi yorumlarda bulunuyor.



