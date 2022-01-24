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Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

24.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Deniz Baysal, Ezgi Şenler ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan verici hikayesiyle, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Halit Başkan' karakteriyle gönüllere taht kuran Turgut Tunçalp'in gözlerden uzak eşi İlayda Tunçalp'e bakın!

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

45 yaşındaki ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, magazin basınından uzak bir hayat sürüyor. 2019 yılında dünyaevine girdiği eşi İlayda Tunçalp ile aşk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tunçalp, eşini övmelere doyamıyor.

1976 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Turgut Tunçalp, 2007 yılında yer aldığı Doktorlar dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

Sakarya Fırat, Merhamet, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi güçlü yapımlarda rol alan Tunçalp, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimlerden.

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

Tunçalp, 3 yıl önce evlendiği eşi İlayda Tunçalp'e olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

Tunçalp, eşiyle verdiği mutluluk pozlarına ''Güzel kalpli güzel karım. Seni çok seviyorum'' ve ''Allah bizi ölene dek ayırmasın'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden uzak eşine bakın! Aşk sözleri havada uçuştu


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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Ezgi Şenler Teşkilat dizisi
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