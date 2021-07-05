Teşkilat'ın yıldızı Deniz Baysal mini şortuyla göz kamaştırdı

Başarılı oyuncu Deniz Baysal Yurtçu, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Daha önce pek çok projede oynasa da, adından en çok "Kaçak Gelinler", "Fazilet Hanım ve Kızları" ve "Söz" dizileriyle bahsettirdi. Kariyerindeki asıl patlamayı da geçtiğimiz sezonun rating şampiyonu projesi "Teşkilat" dizisi sayesinde yaptı. Dizide Zehra karakterini oynayan Deniz Baysal Yurtçu, başarılı performansıyla "Teşkilat"ın dinamosu olmayı başardı. Müzisyen Barış Yurtçu'yla bir klip çekiminde tanışan ve iki yıl önce evlenen ünlü oyuncu, aşk hayatında da imrenilen bir mutluluğa sahip. Hem kariyerinde hem de özel hayatında en iyi dönemlerinden birini yaşayan Deniz Baysal Yurtçu, sık sık eğlenceli paylaşımlar yaparak keyfinin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Son paylaşımları ise biraz daha iddialı bir hava taşıyor.

Mini şortu çok beğenildi

"Teşkilat" ara verdiği anda eşi ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Deniz Baysal Yurtçu, sık sık güldüren tatil fotoğrafları paylaşıyor.

Ama son paylaşımıyla güldürmeyi değil iddialı bir duruşu tercih etti. Mini şortuyla çektirdiği fotoğraflar, kısa süre içinde 300 binin üzerinde beğeni aldı.



