Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

Başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un gözlerden uzak yaşayan eşi Şebnem Uygun, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

1974 yılında İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Dormen Tiyatrosu'nda çalışan Uygun, 1994 yılında yer aldığı Kaygısızlar dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Bir Demet Tiyatro, Yılan Hikayesi, Deli Yürek, Çiçek Taksi gibi efsane yapımlarda rol alan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle dikkatleri üzerine topladı.

Gürkan Uygun'un 2008 yılında dünyaevine girdiği eşi Şebnem Uygun, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Bankacılık ve Sigortacılık okuyan Şebnem Uygun, bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına katılmıştı.

Ünlü çift, şimdilerde magazin basınından uzak bir yaşam sürüyor.





