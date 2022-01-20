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  4. Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

20.01.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı'Memati' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun, şimdilerde Teşkilat dizisinde 'Yıldırım' karakterine hayat veriyor. Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan başarılı oyuncu Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun, güzelliğiyle dikkat çekti.

Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

Başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un gözlerden uzak yaşayan eşi Şebnem Uygun, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

1974 yılında İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Dormen Tiyatrosu'nda çalışan Uygun, 1994 yılında yer aldığı Kaygısızlar dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

Bir Demet Tiyatro, Yılan Hikayesi, Deli Yürek, Çiçek Taksi gibi efsane yapımlarda rol alan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle dikkatleri üzerine topladı.

Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

Gürkan Uygun'un 2008 yılında dünyaevine girdiği eşi Şebnem Uygun, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Bankacılık ve Sigortacılık okuyan Şebnem Uygun, bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına katılmıştı.

Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

Ünlü çift, şimdilerde magazin basınından uzak bir yaşam sürüyor.

Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi güzelliğiyle büyüledi! ''Hayat Memati'ye güzel''

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Gürkan Uygun
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