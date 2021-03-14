Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Size ölmeyi teklif ediyorum

En iyi MİT üyelerinin Mete Bey önderliğinde ve Serkan liderliğinde toplanmasıyla her şey tamamlandı. Bütün ekip üyelerinin herkesin onların öldüğünü düşünecek olmasını kabullenmesi gerekiyor. Peki, Serdar, Ceren'in onun öldüğünü düşünmesini kabullenebilecek mi?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT 2. BÖLÜM 1. FRAGMANI

TEŞKİLAT 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

TEŞKİLAT 1. BÖLÜMDE NELER OLDU

Bir topluluk, Türkiye'ye karşı harekete geçmiş ve uluslararası alanda dikkat çeken İHA ile SİHA programını hedef almıştır. Bu olayın ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'nda gizli bir ekip kurulması kararlaştırılır.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey'in önderlik edeceği bu ekibin, yurt içi ve yurt dışında birçok operasyona imza atması beklenmektedir. Operasyonların hedefe ulaşabilmesi ve istenilen etkiyi gösterebilmesi için bütün ekip üyelerinin kağıt üzerinde ve resmen "ölmüş" olmaları gerekmektedir.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mete Bey, ekibinin içerisinde olmasını istediği herkes ile teker teker görüşür ve her birine kendilerini tanıyan herkesin kendilerini ölmüş bilmesi gerektiğini söyler. Bütün ekibin bunu kabullenmeleri gerekmektedir.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en iyi istihbaratçıları bir araya gelmiştir ve ekibin başına teşkilatın en gözde ismi olan Serdar seçilir. Serdar, vatan sevgisi ve aşkı Ceren arasında kalır.

