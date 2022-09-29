Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni oyuncular kimler?

'Teşkilat ne zaman başlayacak?' sorusu gündemde yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldığı istihbarat, aksiyon ve dram dizisi Teşkilat TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanıyor. 2. sezon finali ile ekranlara ara veren Teşkilat dizisnin oyuncu kadrosunda da değişiklikler oldu. Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Teşkilat yeni sezonu ne zaman, hangi tarihte başlar?

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisinin 3. sezon tanıtımı yayınlandı. Teşkilat dizisi 3. sezon 49. bölümü ile 2 Ekim Pazar akşamı TRT1 ekranlarında kaldığı yerden devam edecek.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİM?

Deniz Baysal Yurtcu - Zehra Balaban

Serdar Yeğin - Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say - Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık - Sermet

Gürkan Uygun - Yıldırım Koral/Efkar

Turgut Tunçalp - Halit Gür

Yeni Oyuncular;

Murat Yıldırım - Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer - Korkut

Levent Can - David

Yunus Narin Francis

Seren Deniz Yalçın - Helen Hartley

Ebru Nil Aydın - Sacide

Cansu Tuman - Celine

Ergün Metin - Bedro

