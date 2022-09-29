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Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni oyuncular kimler?

29.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisi 2. sezonu ile dönemi noktalamıştı. Diziyi yakından takip eden seyirciler Teşkilat'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisi yeni sezonunun başlama tarihi için araştırmalar hız kazandı. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat dizisi yeni oyuncular kimler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni oyuncular kimler?

'Teşkilat ne zaman başlayacak?' sorusu gündemde yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldığı istihbarat, aksiyon ve dram dizisi Teşkilat TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanıyor. 2. sezon finali ile ekranlara ara veren Teşkilat dizisnin oyuncu kadrosunda da değişiklikler oldu. Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Teşkilat yeni sezonu ne zaman, hangi tarihte başlar?

murat yıldırım

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisinin 3. sezon tanıtımı yayınlandı. Teşkilat dizisi 3. sezon 49. bölümü ile 2 Ekim Pazar akşamı TRT1 ekranlarında kaldığı yerden devam edecek.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

teşkilat zehra

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİM?

Deniz Baysal Yurtcu - Zehra Balaban
Serdar Yeğin - Uzay Çelenkli
Ahmet Uğur Say - Gürcan Yücesoy
Atılay Uluışık - Sermet
Gürkan Uygun - Yıldırım Koral/Efkar
Turgut Tunçalp - Halit Gür

Yeni Oyuncular;
Murat Yıldırım - Ömer Atmaca
Yunus Emre Yıldırımer - Korkut
Levent Can - David
Yunus Narin Francis
Seren Deniz Yalçın - Helen Hartley
Ebru Nil Aydın - Sacide
Cansu Tuman - Celine
Ergün Metin - Bedro

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