Tesla Autopilot kırımızı ışık uyarısı birçok araçta kullanılabilecek

Autopilot sistemi her ne kadar güvenli görünse bile bazen kazalarla karşılaşmak mümkün. Son dönemlerde; bu tip kazaların artması, sistemi kullanan araç şirketlerini ek tedbir almaya yönlendirdi. Bu önlemleri alan şirketlerden ilki de Tesla oldu.

Tesla şirketinin, 2019.8.3 tarihli yeni bir yazılım güncellemesi ile piyasaya sürdüğü bu özellik, hızlı gittiğiniz taktirde, size sürekli olarak uyarı verecek. Bulunduğunuz bölgede yer alan kırmızı ışık noktaları, araçların yazılımında daha önceden yer alacak.

Bu sayede; kırmızı ışık noktasına yakınsanız ve hızlı gidiyorsanız, aracınız durmanız için gerekli talimatları verir. Tesla aracınız, kesinlikle sizin durmanız için herhangi bir sistemi aktifleştirmeyecek. Bu nedenle kontrol yine sürücüde olacak.

Tesla Autopilot özelliğiyle ilgili en son aktifleştirilen araç sollama güncellemesinden çok kısa bir süre sonra bu özelliğin gelmesi, şirketin ciddiyetini ortaya koyuyor. Kırmızı ışık özelliği, 2016’dan sonra üretilen Autopilot ve Tam Otomatik Sürüş paketlerine sahip ABD otomobilleri için geçerli. Ayrıca sistem; ABD’deki her bir kırmızı ışıkta çalışmıyor. Tesla, sistemin zaman içerisinde iyileşmesi gerektiğini de kabul ediyor.

Tesla Autopilot kırmızı ışık özelliği, can güvenliğini arttıracak mı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi aktarabilirsiniz.

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