Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tesla'ya kafa tutan şirket iflas etti! Sıfır elektrikli araçlar yol kenarına terk edildi! Çürümeye bırakıldı...

Tesla'nın rakibi Amerikan EV markası Fisker iflas edince 9 adet yeni Ocean SUV araç yol kenarına terk edildi. Yetkililer kaldırmaları yönünde uyarılar yapsa da sıfır araçlar aylardır yol kenarında bekliyor.

Tesla'ya kafa tutan şirket iflas etti! Sıfır elektrikli araçlar yol kenarına terk edildi! Çürümeye bırakıldı...
Jale Uslu

Tesla'nın rakibi olan üreticinin geçen yıl tasfiyeye gitmesinin ardından, toplam değeri 278.000 ila 520.000 sterlin arasında değişen dokuz adet yepyeni elektrikli otomobil Nottingham'da yol kenarına terk edildi.

54762483-0-The_Californian_auto

Amerikan EV markası Fisker, aylarca süren kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Haziran 2024'te iflas başvurusunda bulundu.
Kaliforniya'daki EV kolunu işleten Fisker Group, Ocean SUV için satış hedeflerini karşılayamadı ve hisse senedi fiyatı 30 günden fazla süre boyunca sürekli olarak 1 doların altına düşünce New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeyi bırakmak zorunda kaldı.

ÇÜRÜMEYE BIRAKILDI

Resmi kayıtlara göre, Aralık 2023 ile Haziran 2024 arasında Birleşik Krallık'ta 419 adet Ocean EV tescil edildi. Bunlardan dokuzu şu anda Midlands'da hareketsiz duruyor ve dışarıda çürümeye bırakılıp, ıssız bir yolun kenarındaki çalılıkların dibine park edildi.

97337343-0-image-a-13_1744799661

Yerel haber kaynakları, halktan çok sayıda kişinin son yedi ay içinde şehir merkezinin doğusundaki Colwick Yolu ve Racecourse Yolu'nda hareket ettirilmeyen elektrikli araç filosundan haberdar olduğunu öne sürüyor. Dokuz aracın da kayıtlı olduğu ve her birinin İngiltere plakası taşıdığı öğrenildi.

97337345-0-image-a-14_1744799681

Elon Musk'ın elektrikli araç markasının hakimiyetine meydan okumak için piyasaya sürülen Ocean'ın fiyatları, İngiltere'de özelliklerine bağlı olarak 30.900 ila 57.900 sterlin arasında değişiyor. Ancak hurdaya çıkarılan dokuz aracın donanım seviyeleri henüz belli değil.

97337347-0-image-a-15_1744799683

Belediye meclisi 3 Mart'ta araçlara yedi günlük kaldırma bildirimi gönderdi, ancak araçların hala daha yol kenarında durduğu görüldü.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu kampta giyinik olmak yasak ama tek bir kural var!Bu kampta giyinik olmak yasak ama tek bir kural var!
Uzay yolculuğu sahte miydi? İniş görüntülerindeki o detay kafa karıştırdıUzay yolculuğu sahte miydi? İniş görüntülerindeki o detay kafa karıştırdı

Anahtar Kelimeler:
Tesla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Uzay yolculuğu sahte miydi? İniş görüntülerindeki o detay kafa karıştırdı

Uzay yolculuğu sahte miydi? İniş görüntülerindeki o detay kafa karıştırdı

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

14. çocuğunun annesiydi! Susturmak için milyonlar teklif etti! Amacı ise...

14. çocuğunun annesiydi! Susturmak için milyonlar teklif etti! Amacı ise...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.