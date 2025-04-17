Tesla'ya kafa tutan şirket iflas etti! Sıfır elektrikli araçlar yol kenarına terk edildi! Çürümeye bırakıldı...

Tesla'nın rakibi olan üreticinin geçen yıl tasfiyeye gitmesinin ardından, toplam değeri 278.000 ila 520.000 sterlin arasında değişen dokuz adet yepyeni elektrikli otomobil Nottingham'da yol kenarına terk edildi.

Amerikan EV markası Fisker, aylarca süren kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Haziran 2024'te iflas başvurusunda bulundu.

Kaliforniya'daki EV kolunu işleten Fisker Group, Ocean SUV için satış hedeflerini karşılayamadı ve hisse senedi fiyatı 30 günden fazla süre boyunca sürekli olarak 1 doların altına düşünce New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeyi bırakmak zorunda kaldı.

ÇÜRÜMEYE BIRAKILDI

Resmi kayıtlara göre, Aralık 2023 ile Haziran 2024 arasında Birleşik Krallık'ta 419 adet Ocean EV tescil edildi. Bunlardan dokuzu şu anda Midlands'da hareketsiz duruyor ve dışarıda çürümeye bırakılıp, ıssız bir yolun kenarındaki çalılıkların dibine park edildi.

Yerel haber kaynakları, halktan çok sayıda kişinin son yedi ay içinde şehir merkezinin doğusundaki Colwick Yolu ve Racecourse Yolu'nda hareket ettirilmeyen elektrikli araç filosundan haberdar olduğunu öne sürüyor. Dokuz aracın da kayıtlı olduğu ve her birinin İngiltere plakası taşıdığı öğrenildi.

Elon Musk'ın elektrikli araç markasının hakimiyetine meydan okumak için piyasaya sürülen Ocean'ın fiyatları, İngiltere'de özelliklerine bağlı olarak 30.900 ila 57.900 sterlin arasında değişiyor. Ancak hurdaya çıkarılan dokuz aracın donanım seviyeleri henüz belli değil.

Belediye meclisi 3 Mart'ta araçlara yedi günlük kaldırma bildirimi gönderdi, ancak araçların hala daha yol kenarında durduğu görüldü.