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Tetikçinin Oğlu'nun yıldızları Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik iddiası!

18.04.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Tetikçinin Oğlu hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor. Dizinin çekimleri sırasında başrol oyuncuları Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı iddia ediliyor. Öte yandan Timuçin Esen'in yönetmen Yağız Alp Akaydın ile arasında kavga çıktığı da iddialar arasında.

Tetikçinin Oğlu'nun yıldızları Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik iddiası!

Fox Tv'nin yeni dizisi her salı akşamları yayınlanıyor. Dizide, Şevket Çoruh İskender Karayurt (İsko), Timuçin Esen ise Korkmaz rolünü canlandırıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyunculardan Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı söyleniyor.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNDE GERGİNLİK!

FOX’un usta senarist Gökhan Horzum’un kaleme aldığı dizisinin setinden sızan bilgilere göre 2 aktör arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Bunun nedeni ise Timuçin Esen’in senaryodaki diyaloglardan ve mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırması.

tetikçinin oğlu

Bu durumun zaman zaman Şevket Çoruh’un tepkisini çektiği kulislerden sızan dedikodular arasında. Dizinin Bodrum’da çekilmesine de Timuçin Esen’in karar verdiği gündeme gelmişti.

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Bir diğer iddia ise Tetikçinin Oğlu’nda yönetmen Yağız Alp Akaydın’la Timuçin Esen’in arasında kavga çıktığı yönünde. Sette yönetmenle sorun yaşayan Esen’in kendi sahnelerini daha önce de “Hekimoğlu” dizisinde beraber çalıştığı yönetmen Emre Aybek’in çekmesini istediği öğrenildi.

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