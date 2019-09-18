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#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend dünyaya yayılıyor

BBC BBC
18.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

İsviçre'de 1 Eylül'de Zürih polisinin Facebook sayfasında paylaşılan ve iki polis memurunu araç ve gereçleriyle gösteren "tetris" fotoğrafı, Hollanda'dan Singapur'a, Almanya'dan Meksika'ya dünyanın farklı köşelerine yayılan yeni bir "çılgınlığa" dönüştü.

#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend dünyaya yayılıyor

Farklı kentlerin polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri drone'larla çekilmiş benzer fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında yayımlamaya başladı.

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Zürih Polisi Basın Sözcüsü Rebecca Tilen, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine "Her Pazar, Facebook ve Instagram'da heyecan verici hoş ve komik bir fotoğrafımızı yayımlıyorduk. Son fotoğrafta bir polis aracı da koyduk ve yanına eşyaları dizdik. İki polis memuru da fotoğrafa dahil olarak kareyi tamamladı. Sonra bunu drone'la fotoğrafladık" dedi.

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Tilen, başka ülkelerin polis ve itfaiye birimlerinin yanı sıra özel şirketlerin de katılmaya başladığını belirterek "Başkalarını da buna teşvik ettiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

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Instagram, Facebook ve Twitter'da yayımlanan fotoğraflar binlerce kişiden olumlu tepki alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tetris challenge polis trend #fotoğraf

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