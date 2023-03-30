Teyana Taylor süper mini elbisesiyle nefes kesti! Frikik vermekten kaçamadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Teyana Taylor, cesur seçimlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadaki iddialı pozları ile dikkat çeken ünlü isim bu defa siyah mini elbisesiyle dekolteli pozlar verdi.

Cesur tarzında sınır tanımayan 32 yaşındaki Taylor siyah mini elbisesiyle frikik vermek için adeta çabaladı. Ünlü ismin bu paylaşımına binlerce ve yorum geldi.

Takipçileri Taylor'ın cesur pozlarına; 'Küçük siyah bir elbiseyle yanlış olmaz', 'Muhteşem', 'Harikasın', 'Mükemmel görünüyorsun' yorumları yaptılar.

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor 2021 yılında Maxim dergisi tarafından yılın en seksi kadını seçilmişti.

Taylor, derginin 21 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk siyahi kadın olmuştu.

1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı.

1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı.



