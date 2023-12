TFF'den beklenen Avrupa Süper Ligi açıklaması geldi! "Daha önceki kararımızın arkasındayız"

Avrupa'nın en üst mahkemesi, UEFA'nın Avrupa futbolunu kontrol etmesinin AB rekabet hukuku kapsamında yasadışı bir tekel olduğuna hükmederek Süper Lig projesine önemli bir destek vermişti.

Bu kararın ardından Süper Lig ekiplerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı bir açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ne karşı olunduğu açıklandı.

"KARARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

TFF açıklamasında, "Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz." ifadelerini kullandı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın 21 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışmakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır. Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte ve sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir.

Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz."